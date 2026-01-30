La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo incremento para los jubilados y pensionados. De esta manera, habrá un nuevo valor para la jubilación mínima que será pagado durante el calendario de pagos de febrero.

Con aumento: cuánto cobran los jubilados en febrero

La inflación de diciembre fue de 2,84% según el INDEC, por lo que la suba será equivalente. De esta manera, junto con el bono de refuerzo, los montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 359.254,35

Jubilación mínima con bono: $ 429.254,35

Jubilación máxima: $ 2.417.441,63

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.403,48

PUAM con bono: $ 357.403,48

Pensiones no contributivas: $ 251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $ 321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $ 359.219,42

Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 429.219,42

Aumentos de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en febrero de 2026 con el bono. Foto: Shutterstock

Cuándo cobran los jubilados en diciembre

ANSES publicó el calendario de pagos de diciembre:

Jubilados y pensionados de la mínima

Lunes 9: DNI terminados en 0

Martes 10: DNI terminados en 1

Miércoles 11: DNI terminados en 2

Jueves 12: DNI terminados en 3

Viernes 13: DNI terminados en 4

Miércoles 18: DNI terminados en 5

Jueves 19: DNI terminados en 6

Jueves 19: DNI terminados en 7

Viernes 20: DNI terminados en 8

Viernes 20: DNI terminados en 9

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima