La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo incremento para los jubilados y pensionados. De esta manera, habrá un nuevo valor para la jubilación mínima que será pagado durante el calendario de pagos de febrero.
Con aumento: cuánto cobran los jubilados en febrero
La inflación de diciembre fue de 2,84% según el INDEC, por lo que la suba será equivalente. De esta manera, junto con el bono de refuerzo, los montos quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 359.254,35
- Jubilación mínima con bono: $ 429.254,35
- Jubilación máxima: $ 2.417.441,63
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.403,48
- PUAM con bono: $ 357.403,48
- Pensiones no contributivas: $ 251.453,59
- Pensiones no contributivas con bono: $ 321.453,59
- Pensión para madres de siete hijos: $ 359.219,42
- Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 429.219,42
Cuándo cobran los jubilados en diciembre
ANSES publicó el calendario de pagos de diciembre:
Jubilados y pensionados de la mínima
- Lunes 9: DNI terminados en 0
- Martes 10: DNI terminados en 1
- Miércoles 11: DNI terminados en 2
- Jueves 12: DNI terminados en 3
- Viernes 13: DNI terminados en 4
- Miércoles 18: DNI terminados en 5
- Jueves 19: DNI terminados en 6
- Jueves 19: DNI terminados en 7
- Viernes 20: DNI terminados en 8
- Viernes 20: DNI terminados en 9
Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima
- Lunes 23: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 24: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 25: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 26: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 27: DNI terminados en 8 y 9