Claudia Boeri: "El talento nos va a permitir crear una nueva economía"

"SAP es sinónimo de ERP (Enterprise Resource Planning, en inglés), un sistema integrado de gestión de procesos y de negocios. Es una compañía que en el mundo tiene 50 años, tenemos 27 años en Argentina: una trayectoria muy linda y con muchos clientes". Así define Claudia Boeri a la empresa de software, en la cual es presidenta de Latinoamérica Región Sur desde 2018.



En SAP conciben al ERP como "el centro a partir del cual uno puede visualizar la gestión de la empresa y digitalizar toda la cadena de valor".

En diálogo con El Cronista y en el marco de la tercera jornada del 57º Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la CEO de SAP Región Sur de Latinoamérica sentó las bases principales de la firma: "Es una compañía de software, de tecnología y el campo de actuación es la gestión empresarial. Tenemos la dicha de tener clientes de todos los tamaños, pero en particular los clientes más grandes del mundo trabajan con SAP".

"La pandemia fue un momento de stop para todos en el mundo. Por suerte nuestros clientes pudieron transicionar la gestión del mundo más físico hacia el mundo más digital de una manera mucho más sencilla que si no hubieran tenido las aplicaciones y tecnología de SAP", celebró la ejecutiva en relación al párate mundial a raíz de la irrupción del coronavirus en 2020.

Según sostuvo, actualmente hay un proceso con esos clientes para "ayudarlos a entender qué capacidades tienen que incorporar para poder ser mucho más flexibles, más ágiles". Y en ese sentido, añadió: "Como nosotros decimos: ‘que sean empresas más inteligentes', porque liberan potencial de hacer repetitivo por tecnología que les permite utilizar ese capital, utilizar el potencial de las personas para hacer sus procesos de negocios y el core de su negocio mucho más ágil y mucho más fuerte".

Proyecciones

Respecto de su visión a corto y mediano plazo del escenario nacional, resaltó la posibilidad que hay para aprovechar a "digitalizar la mayoría de los procesos de negocios de las empresas. Utilizar el momento para crear e innovar".

" Argentina tiene un talento espectacular y aplicar ese talento a la posibilidad de innovar, repensar y generar nuevas oportunidades de negocio nos daría la posibilidad de tener en Argentina una plataforma hacia el mundo" , visualizó. Y a su vez, proyectó: "Veo meses y años donde, junto a los clientes y a las empresas en Argentina, podemos ayudarlas a digitalizar sus compañías. Pero sobre todo también ayudarlas a pensar, crear e innovar para crear un mundo mejor".

En declaraciones a El Cronista, Borei se mostró confiada en que "el talento nos va a permitir crear una nueva economía, una economía más digital, pero sobre todo mucho más interconectada, trabajando todos en equipo, y haciéndolo desde Argentina hacia el mundo".

Qué buscan a la hora de contratar gente

En la entrevista, la CEO de SAP Región Sur de Latinoamérica dio detalles sobre lo que buscan a la hora de contratar un empleado. Si bien en la compañía analizan cuáles son las "capacidades duras" del postulante -vinculadas a sus estudios y habilidades, entre otras-, Boeri remarcó que cada vez más ponen la mira "no en lo que se hizo, sino en lo que se puede hacer".

Algunas de las preguntas fundamentales que hace, según reveló, son: "cómo aprendés, cuál fue la última vez que aprendiste, qué aprendiste y cómo lo usaste".

" A mí y en SAP nos importa mucho el tema de la capacidad de aprendizaje, las ganas de ser un ‘aprendedor serial' y también por supuesto los valores. Nada reemplaza a los valores -subrayó-. En nuestro caso miramos que tenga correlación con nuestra cultura: cultura de trabajo en equipo, de innovar, corregir, hacemos mucho foco en el futuro y en los valores de las persona s".

Balance de IDEA

Previo al cierre de la jornada, Boeri realizó un balance del Coloquio de IDEA, que se llevó a cabo desde este miércoles 13 hasta el 15 de octubre de manera presencial en el Centro Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires. "Se abordaron temas fundamentales, que tienen que ver con la Argentina que tenemos pero sobre todo con la que queremos tener", señaló.