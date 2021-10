Tercera jornada de IDEA 2021: hoy habla Alberto ante los empresarios

Es viernes se desarrolla la tercera jornada del 57º Coloquio IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), la cual contará con el cierre del evento a cargo de Alberto Fernández. Además tendrá un cronograma de actividades, que irá hasta las 13:30, hora en la que hablará el Presidente.

El mandatario argentino confirmó en las últimas horas su participación en el evento, ya que su presencia en el Coloquio de IDEA estuvo sujeta a negociaciones entre los organizadores y el propio Fernández.

Por el Gobierno el miércoles participó el ministro de Economía, Martín Guzmán, a través de videoconferencia por encontrarse en Estados Unidos realizando gestiones en la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ayer estuvo el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

A continuación, el cronograma del tercer día de IDEA 2021:

DÍA 3 | Viernes 15 de octubre

8:15 a 8:30 Bienvenida

Martina Rua, Periodista especialista en innovación

8:30 a 9:05 Innovación: visión estratégica de un país

Oren Gershtein, Founder of IdealityRoads and CITES' Partner

Nicolás Tognalli, CITES Managing Partner

9:05 a 9:40 Innovación: importancia de lo público + privado

Ana Franchi, Presidenta de CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y Presidenta de RAGCYT (Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología)

Federico Trucco, CEO Bioceres

Marta Cruz, Co-Founder & Managing Partner NXTP VENTURE

Fernando Goldbaum, Investigador Superior del CONICET y Director Científico de Inmunova

Moderador: Diego Golombek, Biólogo

9:40 a 10:25 Innovación: vector de la gestión pública

Martín Llaryora, Intendente de la Ciudad de Córdoba

Luciano Nicora, Vicepresidente de Endeavor Argentina.

Alejandra Torres, Secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Córdoba

Magalí Pérez, Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia (Provincia de Buenos Aires)

Javier Ulises Reynoso, Intendente Municipal de Rivadavia (Provincia de Buenos Aires)

Germán Weiss, Presidente de Pago Viejo

Moderadora: Delfina Irazusta, Directora de Red de Innovación Local (RIL)

10:25 a 10:45 Innovación: agente de cambio en las personas

Emiliano Fazio, Co Fundador y CEO de Arbusta

Moderadora: Martina Rua, Periodista especialista en innovación

10:45 a 10:55 Cierre del bloque de Innovación

Diego Golombek, Biólogo

Delfina Irazusta, Directora de Red de Innovación Local (RIL)

Martina Rua, Periodista especializada en innovación

10:55 a 11:25 BREAK

11:25 a 11:30 Introducción al segundo bloque

Nacho Girón, Periodista - Conductor en Staff de Noticias (Telefe) y CNN en Español

11:30 a 11:50 ¿Cuán innovador es realmente el mundo de hoy?

Tyler Cowen, Economics Professor, George Mason University and author of "Big Business", "Stubborn Attachments" and "Average Is Over"

Moderador: Juan Marotta, Director de IDEA, CEO Argentina and Regional Head of Commercial Banking Latin America de HSBC Argentina

11:50 a 12:20 Los desafíos globales y el rol de la economía positiva

Jacques Attali, President of Positive Planet

Moderador: Marcelo Scaglione, CEO de NuevasIdeas, consejo estratégico para Boards. Líder del acceso de Argentina a la OCDE (2016-2019)

12:20 a 13:00 Panel de candidatos

Diego Santilli, Candidato a Diputado Nacional de Juntos en la Provincia de Buenos Aires

Victoria Tolosa Paz, Candidata a Diputada Nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires

José Luis Espert, Candidato a Diputado Nacional de Avanza Libertad por la Provincia de Buenos Aires

Florencio Randazzo, Candidato a Diputado Nacional de VamosConVos por la Provincia de Buenos Aires

Cynthia Hotton, Candidata a Diputada Nacional de Valores para mi País por la Provincia de Buenos Aires

Moderador: Fernando González, Prosecretario General de Redacción de Clarín. Columnista de TN. Conduce País Adolescente en CNN Radio

13:00 a 13:20 Logremos una Argentina sostenible: palabras de cierre

Paula Altavilla, Vicepresidente 2° de IDEA, Presidente del 57° Coloquio y Country President Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric

Daniel González, Director Ejecutivo de IDEA

Roberto Murchison, Presidente de IDEA y Presidente de Grupo Murchison