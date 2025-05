Constanza Quiñones recibió el premio al Líder de Recursos Humanos CHRO 2025

El constante cambio tecnológico y el ritmo vertiginoso en el que surgen nuevas habilidades técnicas ponen sobre relieve la gestión de los recursos humanos y, sobre todo de las soft skills para el éxito de una organización. Esas son algunos de los argumentos para que este año Constanza Quiñones, directora de Recursos Humanos de SAP Región Sur, se alzara con el premio al Líder de Recursos Humanos CHRO 2025, otorgado por El Cronista y la Universidad del CEMA (Ucema).

"Este reconocimiento significa mucho. Cuando repaso mi carrera y miro en retrospectiva, siento como si hubiera estado subiendo a una montaña durante muchos años. Miro el recorrido y después de un rato para tomar aire, recibo el aliento para seguir", dijo Quiñones luego de recibir el galardón de manos de Antonio Marín, vicerrector y director de la Escuela de Negocios de la Ucema.

La ejecutiva es ingeniera industrial de la UBA y tiene un MBA del IAE Business School. Ingresó en SAP en 2007 y desde entonces ocupó diferentes cargos, siempre ligados al área de Recursos Humanos. Durante su gestión, SAP Argentina fue elegida repetidas veces como uno de los mejores lugares para trabajar en el país.

Tras la ceremonia de premiación, Quiñones compartió una conversación mano a mano con Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista. Allí habló de los desafíos que tuvo que enfrentar en su carrera.

"Siempre soñé con llegar a un lugar de dirección. Yo estudié ingeniería industrial, que es una carrera muy masculina. Quería una carrera que me abriera puertas", destacó.

Ganar la carrera

Precisamente, la competencia con sus compañeros varones fue la que la alentó a buscar trabajo antes que todos. Y gracias a una materia en la que vio temas relacionados con el diseño organizacional, vio la posibilidad de hacer un trabajo "más social".

Una búsqueda en el diario en la que pedían alguien para hacer reingeniería de procesos desde el área de Recursos Humanos le abrió las puertas a Dupont, donde estuvo siete años. Allí, dijo, hizo amigos y consiguió mentores durante los siete años que permaneció.

"La irrupción tecnológica nos afecta a todos. Con una velocidad de adopción tan elevada hay que repensar la gestión de los recursos humanos. Antes se podían establecer estrategias piramidales, que de a poco permearan en la organización. Hoy hay que hacer todo a la vez", señaló Quiñones.

En ese sentido, destacó que, con habilidades técnicas que se actualizan en forma permanente, cobran relevancia las competencias blandas. Es fundamental el trabajo sobre la cultura organizacional y fomentar una mentalidad de aprendizaje permanente.

Nuevos aprendizajes

"Es lo que nos toca a todos. Uno llega a esta vida para aprender, aunque es una actividad que va cambiando de forma. En la actualidad, el entrenamiento formal es menos protagónico. En cambio, pasaron a ser más importantes otras maneras de adquirir conocimiento, como el cambio de mindset y el aprender de los demás", agregó.

Por último destacó los aspectos que hacen que SAP haya logrado ser elegido para el ranking de Great Place to Work. En ese sentido, señaló que no solo es una compañía con gran nivel profesional que alienta a trabajar mejor, sino que cuenta con valores que son importantes no solo en lo laboral.

"Es algo que no está atado al área de personas, sino que son valores que están a la vista y que yo comparto. Hablamos de hacerse cargo de las cosas, de que se gana como equipo, de transparencia y abrazar la curiosidad", concluyó.