"Circo", "miedoso" y "autoritario": con fuertes cruces empezó el juicio a la Corte Suprema

La que tenía que ser una mera reunión formal para fijar en Diputados el esquema de trabajo para avanzar con el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema derivó en un debate, que contó con fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Las autoridades de la comisión anticiparon este jueves el diagrama de trabajo y Juntos por el Cambio insistió en convocar a Sergio Massa en calidad de testigo.

"No veníamos con la intención de hacer consideraciones políticas", confesó el jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez . Pero sus intenciones no duraron mucho. Durante más de tres horas, los diputados de los diferentes bloques se trenzaron y acusaron mutuamente.

"Me niego a naturalizar esta comisión, como si formara parte de la agenda principal de la Argentina", dijo el diputado del PRO Omar De Marchi , apenas se puso en marcha la comisión.

Durante su exposición, el mendocino y jefe de campaña de Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra el presidente Alberto Fernández por ser el "impulsor mediático de este circo que montan a diario". Así, De Marchi inauguraba el uso de la expresión a la que se apeló a lo largo de todo el debate: "circo".

"Nosotros no venimos a montar ningún circo; venimos a plantear lo que está en la Constitución Nacional", dijo Martínez. Es que fueron varios los diputados de JxC que acusaron al FdT de montar un espectáculo por avanzar con el juicio, a sabiendas de que los votos para que avance en el recinto de la Cámara baja no están. Martínez defendió el avance en el proceso haciendo alusión a la "crisis que está viviendo la justicia argentina" .

Remarcó que existen "sospechas gravísimas" y hasta se refirió a que, en ciertos casos, existe "persecución política". Asimismo, Martínez se encargó de dejar en claro el debate lo darán "con altura, con fundamentos y con argumentos". "Lo vamos a hacer siempre apegado a derecho", remató.

"Quieren el sometimiento total del Poder Judicial a su voluntad, por eso atacan a la Corte", los acusó el jefe del bloque de la Coalición Cívica Juan Manuel López. Sin pelos en la lengua, el "lilito" les advirtió a los integrantes de la bancada oficialista que "sus líderes son corruptos o autoritarios, en algunos casos, las dos cosas". Y remató: "Estamos para que no avancen contra la independencia del Poder Judicial".

"¿La estrategia de desgaste es para producir una renuncia? No lo sé, no lo tengo claro", dijo la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo. Quien intentó echar claridad al asunto fue la diputada del FIT, Myriam Bregman.

"Este juicio les conviene a todos", sintetizó la diputada de la Izquierda. Es que no solo le sirve al Gobierno para "escaparle a la agenda económica". Sino también a Juntos por el Cambio, según dijo la diputada porteña, no tiene que fundamentar por qué no acompañaría la moratoria previsional que quedó frenada en la Cámara baja.

Si bien la diputada del FIT planteó que "hay grandes motivos para cuestionar esta Corte; esta Corte no surgió de un repollo" y recordó que "el peronismo tiene mayoría en el Senado desde 1983".

La reunión de comisión duró cerca de cuatro horas.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el presidente del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, pidió la palabra para subrayar que aquellos que no coinciden con el pedido de juicio político no son "empleados de poderes oscuros".

Y apuntó contra el diputado ultracristinista Rodolfo Tailhade , quien en el canal de noticias C5N había planteado que quienes que no acompañan al oficialismo "le tiene miedo a los medios de comunicación". El lavagnista aclaró que no acompañará el juicio, pero no por temor a los medios, y remarcó: "Tampoco te tengo miedo a vos, Tailhade".

Más allá de las chicanas y los reproches cruzados, en la comisión se fijó el cronograma y los pasos a seguir: la comisión de Juicio Político se reunirá los jueves a las 11. La semana que viene, se recibirá a los autores de los 14 pedidos de juicio político que existen contra los miembros de la Corte.

El siguiente, según detalló la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard , se tratará el informe de admisibilidad "para evaluar si hay sustento o no para avanzar y abrir la etapa sumaria, es decir, la apertura de prueba". Y remató: "Si el informe es favorable, estarían en condiciones de dictaminar la acusación o no, que es lo que iría al pleno".

La duración del proceso, por ahora, es incierta. Las estimaciones que hacen los diputados del Frente de Todos varían. Algunos arrojan tres meses; otros, seis. Desde Juntos por el Cambio, ya definieron que "darán la pelea" en la comisión y que invitarán a académicos, juristas y representantes de la sociedad civil para discutir la admisibilidad de los pedidos de juicio político.

Además, pedirán que el ministro de Economía, Sergio Massa, asista en calidad de testigo por el fallo de la Corte que benefició a la CABA en el reparto de la Coparticipación. De todas formas, evitarán "agrandar el circo que propone el FdT".