¿Habrá extraordinarias? El jefe del oficialismo en Diputados habla sobre la convocatoria y el temario

El apuntalamiento de la recuperación económica y la generación de empleo, junto con la ampliación de derechos serán los dos ejes de los proyectos que planea tratar el Congreso cuando se convoque a sesiones extraordinarias. Así lo anticipó el diputado y jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, en un mano a mano con El Cronista.

Además, el legislador nacional se refirió al plan de pagos de deuda previsional pendiente en la Cámara de Diputados y aseguró que, de sancionarse, su implementación es compatible con el acuerdo con el FMI. Con la mira puesta en las elecciones de este año, el rosarino enumeró los tres frentes en los que deberá trabajar el oficialismo para llegar competitivo a las urnas y retener la Presidencia.

El Gobierno va por sesiones extraordinarias: qué leyes quiere sacar y qué chances tiene

Alarma para trabajadores en edad de jubilarse: qué pasa si el Congreso no sanciona la moratoria

El Presidente trabaja en el decreto para convocar a extraordinarias. Tras los últimos intentos fallidos, ¿están dadas condiciones para sesionar?



Esta semana estuvimos trabajando con el Ejecutivo, afinando un temario. Va a haber una tarea similar desde el Senado, pero es el Presidente el quien va a terminar definiendo temas y tiempos. Las condiciones nunca están dadas de por sí. Lo vimos este año, en el arranque se demoraba la conformación de las comisiones. Después tuvimos la capacidad de generar las condiciones para sesionar durante prácticamente siete meses, a un promedio de dos sesiones por mes. También es cierto que cuando un sector de la Cámara quiere obstruir las condiciones para sesionar, como estamos en una cámara muy pareja, cuesta volver a generar los puentes para salir adelante . En noviembre tuvimos una clara estrategia de Juntos por el Cambio de impedir que Diputados sesiones. Hay que trabajar para generar las condiciones y poder avanzar , cuando el Presidente convoque, a avanzar en temas que son muy conocidos y que tienen que ver con elementos para apuntalar la recuperación económica, la generación de empleo y la ampliación de derechos. No va a haber grandes sorpresas en las extraordinarias.

Las condiciones nunca están dadas de por sí. Lo vimos este año, en el arranque se demoraba la conformación de las comisiones. Después tuvimos la capacidad de generar las condiciones para sesionar durante prácticamente siete meses,



¿Qué proyectos, intuye, incluirá Alberto Fernández en el decreto?

Ya quedó claro que el ministro de Economía Sergio Massa quisiera que podamos avanzar en el proceso de exteriorización de capitales que complemente el acuerdo de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos. Seguramente, ese proyecto estará ingresando pronto. Sabemos también que el tema que va a estar en debate, habrá que ver en qué formato, va a ser la cuestión del fallo de la Corte Suprema respecto de los fondos para la CABA. Allí hay que ver el formato de tratamiento que tiene, pero fue anunciado por el Presidente por Twitter. También, el Ministerio de Economía está ultimando detalles en dos proyectos vinculados al fomento de dos actividades económicas muy importantes. Una es el GNL y otra es el hidrógeno. Allí hay que ver si esos proyectos ingresan próximamente. Y nosotros hemos dejando una agenda planteada en Diputados.

¿Cuáles destacaría?

La ley de fomento a la Agroindustria, que se ha hecho una tarea notable, estamos muy cerca del consenso para un dictamen con una buena cantidad de firmas. Quiero rescatar la tarea del presidente de la Comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, que ha hecho una buena tarea. En la última sesión quisimos avanzar con un tema que es importante, el plan de pago de deuda previsional . También hay temas de salud que pueden ser parte del temario. Hay una cantidad de temas que combinan, por un lado, elementos para consolidar la actividad económica y la generación de empleo y, por otro lado, ampliar derechos. Son los dos grandes ejes en los que vamos a estar trabajando.

¿Hay un plan B para el caso del plan de pago de deuda previsional? ¿Se le puede dar una respuesta a más de 700 mil personas que podrían no jubilarse hasta tanto se avance con una ley en el Congreso o deberán resignarse a cobrar la PUAM?

Esa pregunta la tiene que responder Juntos por el Cambio. Nosotros consideramos que hay que extender los plazos de vigencia de la moratoria y que hay que ampliar los años que puedan computarse dentro del plan de regularización y de pago. La ANSES no puede ampliar la cantidad de años, por eso insistimos en la ley. También hay que hacer un esfuerzo por leer la iniciativa completa. Veo a algunos colegas que hablan del impacto fiscal total de la medida, y está bien la preocupación, la compartimos. Pero estamos hablando de 800 mil personas que no todas cumplen años el 1 de enero. Ese costo fiscal está prorrateado a lo largo del año. También hay que mirar que la ley permite "comprar años" por adelantado para aquellos que todavía no han llegado a la edad jubilatoria, y que esos ingresos adicionales compensan el costo de la moratoria. Hay que mirar desapasionadamente algunas cosas. Creo que vamos a alcanzar un consenso en este tema.

¿Es compatible con el acuerdo con el FMI?

Sí, absolutamente.

Un planteo que hacen desde la oposición es de dónde salen los fondos para afrontarla. La ley no está contemplada en el Presupuesto 2023...

Primero, cómo vas a contemplar preventivamente en el Presupuesto si no tenés una ley.

Lo sé, ¿pero de dónde podrían salir esos fondos?

Partamos de esa base: todo Gobierno tiene la posibilidad, en función del marco normativo que se empiece a desarrollar, de ir acomodando la administración financiera para hacer lugar a los requerimientos económicos de esa nueva ley. Tampoco se puede hacer un cálculo exacto de los recursos que se van a necesitar, porque tampoco sabés cuántos argentinos van a comprar años por adelantado. Tendrás que ir viendo paso a paso la evolución del financiamiento de la medida. Pero con ese criterio, no podríamos sacar ningún tipo de ley. La clave es compatibilizar las dos cosas.

Pero ese argumento se usa para plantear que el fallo de la Corte sobre los fondos de coparticipación. Señalan que ese fallo no está contemplado en el Presupuesto 2023....



Es otra cosa distinta.

¿Por qué?



Porque lo que te está implicando es una modificación muy abrupta desde el primer momento de entrada en vigencia del Presupuesto en la distribución de los recursos nacionales para su plan de Gobierno. Si bien dicen que el fallo no afecta a las provincias, el gasto y la inversión del Estado Nacional se ejecuta en lugares concretos . En las provincias argentinas se va ver disminuido y por tanto, tenés que contemplar esa situación del Presupuesto.

Siempre los años electorales son desafiantes para el funcionamiento del Poder Legislativo pero nosotros tenemos que tratar de trabajar y de sesionar y que funcionen las comisiones



Al contexto de grieta se le suma que este año habrá campaña electoral y muchas provincias desdoblaron las elecciones, ¿qué expectativas tiene para 2023?

Siempre los años electorales son desafiantes para el funcionamiento del Poder Legislativo , pero nosotros tenemos que tratar de trabajar y de sesionar y de que funcionen las comisiones. Tenemos que hacer un plan de tareas que nos permita ir sacando temas, ir compatibilizando agendas. Tenemos que honrar la tarea que realizamos.

Cómo desmontar el "entramado mafioso"

En el cierre del año pasado, el bloque oficialista que preside difundió un comunicado a raíz de los supuestos chats que circulan entre el ministro porteño Marcelo D'Alessandro y uno de los colaboradores del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. ¿Cómo se desarma este "entramado mafioso" al que apuntan?

Primero, poniéndolo a la luz del día. Los comportamientos mafiosos y delictivos funcionan en base a la oscuridad. Lo que venimos haciendo es tratar de que esos temas salgan de los sótanos y ponerlos sobre la mesa. A veces, siento que hay sectores, en Diputados, que quieren que de estos temas no se hable porque están articulando acciones con estos poderes. Cuando uno ve que la mano derecha del presidente de la Corte le envía una especie de memo donde le indica qué tiene que decir y hacer la oposición ante una convocatoria del Senado, para tratar el tema Consejo de la Magistratura, ahora entendemos por qué no quieren hablar de estas cosas en voz alta. Pero, además de transparentar el debate, tenemos que ir dejando de lado actitudes de encubrimiento y de connivencia con estas prácticas en la medida que podamos ir corriendo estos comportamientos mafiosos y delictivos. Porque estamos hablando de corrupción, de negociaciones incompatibles con la función pública, de una cantidad de delitos que es necesario tenerlos en cuenta. Pero nosotros tenemos que poner la Cámara de Diputados en otro lugar, tenemos que denunciar y transparentar esta situación. Y decir en voz alta que estas cosas existen, decir y mencionar a los responsables, y que eso no nos impida funcionar.

¿No es arriesgado que el Gobierno y los bloques de ambas Cámaras se suban a estos chats de origen dudoso? ¿No habría que esperar hasta que se confirme la veracidad y el origen de esos chats?

Bueno, yo no soy el Gobierno, soy parte de un bloque. Si nosotros no manifestamos estas cosas en voz alta, nadie actúa . Tratamos de darle volumen a la denuncia para que las autoridades que tienen que investigar estos temas, investiguen. ¿Qué va a hacer la Justicia? ¿Va a investigar el acarreo en la CABA, las relaciones promiscuas del ministro de Seguridad de la CABA con la segunda máxima autoridad de la AFI en tiempos de Mauricio Macri? ¿Va a investigar si el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos de la coparticipación lo escribió Robles? ¿Va a investigar esta guía didáctica que Robles le mandaba a D'Alessandro para "mover" en los medios y "darle letra" a los dirigentes de JxC? Estamos obligados a decir que estas cosas están pasando. Serán otros los que tienen que trabajar para investigar a fondo este entramado. No podemos quedarnos callados.

El Frente de Todos aspira a que la Justicia investigue los supuestos chats de D'Alessandro.

¿El Frente de Todos llega competitivo a las elecciones?