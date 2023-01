Juicio a la Corte: la ofensiva en Diputados pone en riesgo las leyes más urgentes de Massa

La decisión del oficialismo de avanzar con el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema no será gratuita. La jugada que impulsó Alberto Fernández con un puñado de gobernadores peronistas le suma un nuevo grado de dificultad al Frente de Todos para poner en marcha la Cámara de Diputados. El principal damnificado es el ministro de Economía, Sergio Massa, quien espera que el Congreso avance con una serie de proyectos clave.

"Esto rompe todo" , dijo un diputado opositor que no forma parte de Juntos por el Cambio. No solo la principal coalición opositora es la que alerta que la decisión del Ejecutivo va a contramano de recuperar la convivencia en la Cámara baja. El clima en Diputados está caldeado desde diciembre pasado, por las idas y vueltas en torno a la conformación del Consejo de la Magistratura.

Juicio a la Corte: quiénes integran la comisión de Diputados, cómo votarían y qué sector del FdT no se define

La pelea con la Corte llega al Congreso: la estrategia del Gobierno para avanzar con el juicio político, en detalle

La decisión de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, de suspender la postulación de los cuatro diputados desencadenó tres sesiones fallidas, con escándalo incluido. Las peleas entre las dos grandes coaliciones tuvo efectos en los bloques más pequeños que, para evitar ser arrastrados por la grieta, ya avisaron que no sesionarán hasta tanto los dos interbloques no recompongan la relación.

Ante este panorama de parálisis, desconfianzas y diálogo escaso, la oposición interpreta que el pedido de juicio político, y sus intentos de tratarlo en sesiones extraordinarias a mediados de enero, es echarle más nafta al fuego .

"Estábamos esperando un diálogo de amigable, componedor, para trabajar un temario conjunto. Y lo que hacen, sin esperar 15 días, es meter juicio político a toda la Corte sin tener el número", dijo un importante referente de Juntos por el Cambio a este medio.

Desde el oficialismo sostienen que el debate en comisión del pedido de juicio político a la Corte Suprema no tiene por qué afectar el normal funcionamiento del Congreso . Tampoco paralizar al resto de las comisiones. Plantean que el Poder Legislativo debe "saber discutir varios temas al mismo tiempo"

Palabras más, palabras menos, las autoridades del Frente de Todos no encuentran motivos para que la iniciativa que se discutirá en la comisión de Juicio político frene el avance de leyes como el fomento de inversiones al sector agroindustrial, la moratoria previsional o la creación de una serie de universidades nacionales.

La oposición tiene una mirada diferente. "No hay ninguna posibilidad de diferenciar los temas", dijo el jefe de bloque de una de las bancadas opositoras. Sobre todo -ejemplificó- si en un mismo temario el Frente de Todos incluye el pedido de juicio político con, por ejemplo, una iniciativa para beneficiar al sector agropecuario. "Si ellos no diferencian los temas, ¿por qué nosotros los tenemos que diferenciar?", se preguntó ese mismo legislador.

"Rompieron cualquier código de convivencia", sentenció el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López , en diálogo con El Cronista. Además, el 'Lilito' señaló que en la coalición gobernante "no registra lo débiles que están". Y repasó: "No tuvieron quórum en las últimas tres sesiones y tienen a una presidenta de la Cámara sin designación".

Todas las leyes pendientes y qué chances tiene el Gobierno de destrabarlas

Pelea con la Corte: cómo es el mecanismo para hacerle juicio político a Horacio Rosatti y quién tiene la llave

"Meten pedido de juicio político a la Corte, amenazan a periodistas para que no hablen, dicen que va a sacar reformas por decreto y creen que el Congreso debería funcionar 'normal'", planteó uno de los principales referentes de la UCR en la Cámara baja, y le pidió al oficialismo que tenga "los pies sobre la tierra".

Por ahora, en Diputados la coalición opositora no definió -o no quiere anticiparle al oficialismo- la estrategia que desplegarán. "Por ahora vamos a frenar las embestidas de estos tipos, que no es poco", dijo una diputada de Juntos por el Cambio. Y fue un paso más allá cuando recalcó: "Las comisiones y todo eso es Marte cuando tenés en jaque a la República".

El clima en Diputados está caldeado desde diciembre pasado.

Además, desde Juntos por el Cambio señalaron que "sería bueno que entendieran que la oposición no es empleada del Gobierno". Le recriminan al bloque oficialista que solo trata los proyectos de su interés.

"Nuestra responsabilidad institucional es limitar, frenar, impedir el abuso de poder de un Gobierno. Y cuando podemos negociar leyes que sirvan", remató.

"Si ellos quieren frenar el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, que lo frenen", respondió uno de los diputados del Frente de Todos que integra la comisión de Juicio Político. Y señaló que la actitud de Juntos por el Cambio no es más que un "berretín de chicos caprichosos"

Complicación para Massa

"Ya viene tan paralizado que solo complica más las cosas", dijo una fuente parlamentaria de Juntos por el Cambio a propósito de la decisión de avanzar con el pedido de juicio político.

Así las cosas, este contexto el principal perjudicado si la parálisis legislativa se sostiene en el tiempo será Sergio Massa.

"Las comisiones y todo eso es Marte cuando tenés en jaque a la República"



Es que son varios los proyectos que el titular del Palacio de Hacienda necesita tener listos si su objetivo es que la economía repunte antes de marzo, para así anotarse en la carrera presidencial.

Hasta el momento, el tigrense y los diputados que le responden siguen sin pronunciarse al respecto .

El titular del Palacio de Hacienda tenía en mente avanzar con un blanqueo de capitales junto con un paquete de proyectos para atraer inversiones en sectores específicos: agroindustrial, GNL e hidrógeno verde. Todos ellos clave para robustecer las reservas del Banco Central.

Las chances de que esos proyectos avancen en el corto plazo, al menos por ahora, son bajas.