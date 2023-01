El armador de Larreta que puede quebrar a Juntos en Mendoza: "Los frentes terminan el día de la elección"

" Los frentes terminan el día de la elección ", responde el diputado del PRO Omar De Marchi cuando se le pregunta si el Frente Cambia Mendoza se romperá de cara a los comicios provinciales. No es la primera vez que el armador de Horacio Rodríguez Larreta , que aspira a ser gobernador, amenaza con romper la alianza cambiemita para sumar sectores que abandonaron el espacio por sus diferencias con la conducción radical.

En un mano a mano con El Cronista, el mendocino le puso suspenso al futuro del frente opositor. Dijo que eso se definirá en un "par de meses". Además, opinó sobre la decisión del gobernador de su provincia, el radical Rodolfo Suárez, de no asistir al acto que encabezó el Presidente Alberto Fernández este miércoles.

Y habló sobre el liderazgo de Rodríguez Larreta, apuntó contra el kirchnerismo y su "obsesión con la justicia" y destacó que el anarco-economista Javier Milei "ha hecho un aporte interesante" en el debate público.

-¿Por qué cree que Larreta debería ser el próximo Presidente?

-Creo que es un hombre que le ofrece a la Argentina un liderazgo distinto del que estamos acostumbrados en la Argentina desde hace muchas décadas. Es un liderazgo que tiene más que ver con los acuerdos, con el armado de buenos equipos, con poner un plan arriba de la mesa para que la Argentina finalmente salga hacia adelante. Seguir enroscados en la pelea, en la grieta, nos ha llevado a la situación actual. Debemos rápidamente salir de esta situación y creo que el único que hoy ofrece ese liderazgo es Rodríguez Larreta.

-¿Y por qué sumó a un 'halcón' como Waldo Wolff?

-No tiene que ver con estos nombres que califican a las acciones, sino que necesitamos trabajar en torno a un plan y Waldo es una persona muy interesante. Haberlo sumado le agrega mucho valor al proyecto de Horacio.

-¿El votante busca líderes como Larreta, que habla de acuerdos, o la grieta "vende más"?

-La sociedad busca líderes que le resuelvan los problemas. Para resolver los problemas, tenés que tener experiencia de gestión y capacidad para poner un plan arriba de la mesa y la tolerancia necesaria para arbitrar los acuerdos que hagan que las medidas que sean necesarias se ejecuten y se puedan mantener un tiempo. Ahí hay un gran diferencial. Por eso creo que Rodríguez Larreta está por encima de esa grieta que tanto atrasa en la Argentina. Nunca vamos a salir de los problemas que tenemos si seguimos apostando a la grieta. Hay que apostar a una persona que sea capaz de resolver los problemas de la Argentina. Y creo que quien está en mejores condiciones para eso es Rodríguez Larreta.

Para De Marchi, Larreta está "por encima de la grieta".

-Y qué pasa si Mauricio Macri decide ir por su "segundo tiempo". ¿Altera en algo la decisión de Larreta?

-Me baso en los hechos conocidos: Mauricio ha dicho que él no va a participar. Punto. Lo otro son hipótesis que no tiene ningún sentido analizar.

-¿Cuál sería la fórmula más competitiva y que mejor representa a Juntos por el Cambio? Últimamente se lo vio muy cerca de Gerardo Morales...

-Falta para eso. Ni siquiera Larreta, oficialmente, ha lanzado su posible candidatura. Una vez que eso suceda, seguramente habrá que articular luego una fórmula que sea competitiva pero que contenga los intereses de Juntos por el Cambio de la mejor manera.

-Y Javier Milei, ¿debería estar dentro o fuera de Juntos por el Cambio?

-Valoro mucho y le tengo mucho respeto. Ha puesto arriba de la mesa la discusión de la idea de la libertad, y eso es muy valioso en un país que cree que la solución siempre viene de mano del Estado cuando en realidad las soluciones van a venir de la mano de los privados, alentados por reglas del juego claras que propone el Estado. No más que eso. Y en eso, Milei ha hecho un aporte interesante. Hay que encontrar el camino para superar esta etapa impregnada de un kirchnerismo que le ha hecho mucho daño a la Argentina. Una vez superada esta etapa, que espero sea en diciembre, la Argentina pueda darse una discusión mucho más profunda sobre el rumbo que tenga que seguir. Hoy la discusión es: elegimos un sistema que sostenga las reglas de la república y de la democracia o continúa cuatro años más el kirchnerismo , que se corre de las reglas invadiendo permanentemente el Poder Judicial y eso hace que sea de una dudosa democracia.

-Entonces, ¿con Milei adentro o afuera?

-Milei ya ha tomado una decisión de competir, por fuera. Punto. No hay mucha más decisión que tomar.

Las soluciones van a venir de la mano de los privados, alentados por reglas del juego claras que propone el Estado



-¿A qué le atribuye la decisión de Alberto Fernández de avanzar con el juicio político pese a que JxC alertó que iba a paralizar al Congreso y a sabiendas de que no están los votos?

-Ha aplicado el perfecto manual del kirchnerismo. No debería de sorprendernos. Hace tres años que viene intentando someter a la Justicia. Lo ha hecho intentando cambiar las reglas para elegir al procurador, tratando de cambiar el número de miembros de la Corte, tratando de cambiar el sistema de Justicia Federal Penal, que es donde se investigan las causas de corrupción. No extraña y era lo lógico que presentaran esto porque la agenda del kirchnerismo es la agenda de la impunidad de Cristina. No es la agenda de los problemas del país. El país tiene otros problemas: tiene 100% de inflación, 50% de pobreza, 50% de chicos que no terminan la secundaria, miles de jóvenes que emigran a otros países. Sin embargo, la agenda del Gobierno siempre ha sido y es la obsesión por la Justicia .

-Si los problemas del país son otros, ¿esta decisión le jugará en contra en las elecciones?

-Espero que sí, pero no por una cuestión de que les vaya bien o mal en términos de revancha. Sino porque el camino que elige el kirchnerismo no resuelve problemas, sino que los profundiza. Espero que, electoralmente, este proyecto que atrasa y que tanto daño le hace a la Argentina, finalmente llegue a su fin.

-Hablando de los problemas de los argentinos, con esta decisión de no dar quórum en el Congreso, se paralizan otros proyectos, vinculados a la economía, salud y educación. ¿Los debates no podrían ir por carriles separados?

-La agenda del kirchnerismo es la intervención de la Justicia. Intentan intercalar algunos asuntos para disfrazar esta obsesión . No es auténtico. De hecho, no hay un plan de país , ni siquiera una hoja de ruta, un programa de estabilización para combatir la inflación. Son todas medidas absolutamente aisladas que no tienen que ver con la solución profunda de los argentinos. Pretender crear universidades cuando la mitad de los chicos no termina la secundaria es distraer, no es ocuparse de la educación. Pretender ampliar la moratoria para jubilados cuando tenés un sistema previsional quebrado, y no proponés soluciones para resolver el fondo del asunto, es un parche demagógico que no resuelve el problema, sino que lo profundiza. Y así con cada tema que plantea. No los propone en el marco de un plan general. Son impulsos demagógicos que le hacen daño a la Argentina.





¿Se rompe Juntos por el Cambio en Mendoza?

-Lo llevo a su provincia. ¿va a ser candidato a gobernador?

-Falta todavía para resolver el tema electoral. Mientras tanto, estamos trabajando en un plan para resolver los problemas estructurales de la provincia y que tiene cuatro ejes: vivienda, educación, empleo y transformación digital. Hace un año y medio que venimos trabajando en torno a un equipo técnico muy calificado y conocido en Mendoza. Estamos concentrados en eso. Llegará el momento de resolver las candidaturas.

-¿Hay chances de que Juntos por el Cambio se rompa en Mendoza?

- Los frentes terminan el día de la elección . Jurídicamente es así. Tal es así que cuando se defina el año electoral, una de las primeras fechas es constitución de frente electorales. Llegará ese momento, en un par de meses, y pondremos proyectos arriba de la mesa y veremos qué afinidades hay y cuáles no . En torno a eso se resolverá la constitución de eventuales frentes en la provincia de Mendoza.

-¿Y por qué no ir a unas PASO dentro de Cambia Mendoza? ¿Por qué analizan no hacer un frente con la UCR, como se da a nivel nacional con Juntos por el Cambio?

-Los socios son distintos. Cambia Mendoza fue perdiendo socios a lo largo del tiempo . El partido Demócrata, que fue fundador del frente ya no está hace casi cuatro años; la Coalición Cívica, también en la elección anterior ya estuvo por fuera. Por lo tanto, más que de frentes hay que hablar de si tenemos coincidencias entre el radicalismo y el PRO para articular un frente. Esas coincidencias tienen que ver con el futuro de Mendoza, no con cuestiones de rosca política circunstancial , sino con ponernos de acuerdo en el desarrollo de la provincia. Mendoza tiene indicadores muy complicados, no le está yendo bien. Hace 12 años que no crecemos, más del 45% de pobreza, es la provincia que menos ha crecido en todo el entorno en empleo privado, todos nuestros vecinos han tenido mejor performance que Mendoza. Llámese San Juan, Neuquén, San Luis, incluso La Pampa nos frena obras importantes para Mendoza. Entonces ha perdido peso. Estas son las cosas que hay que revisar para evaluar la posibilidad de articular juntos un frente o no.

-En los últimos años, gobernó el radicalismo: ¿cómo evalúa las gestiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez?

-No hay un solo culpable. Mendoza viene decayendo hace muchos años. Mendoza necesita reformas estructurales y recuperar la autoestima, la esperanza de que puede ser una provincia como lo fue hace muchos años atrás. Era una provincia que lideraba el oeste de la Argentina, pujante. Esa característica se ha ido diluyendo.

El Presidente visitó Mendoza y Suárez no lo recibió.

-¿Cómo vio la decisión de Suárez de no asistir al acto de Alberto Fernández?

-Es verdad que Mendoza ha tenido muchos desplantes de parte del Presidente. Pero el futuro y el desarrollo de Mendoza siempre va a depender de tener buenas relaciones y de ser proactivo hacia adelante. Romper puentes nos deja siempre atrás .

-¿Y qué nota le poné a Suárez como gobernador?

-No le pongo nota. Ha tenido que lidiar contra la pandemia, pero la pandemia podría haber sido una oportunidad para hacer cambios estructurales que no se han hecho.

-¿Por ejemplo?

-Una reforma del Estado, achicarlo; generar un contexto para que haya mayores inversiones llegando a Mendoza y que se genere mayor empleo de calidad; haber hecho una política mucho más activa en hidrocarburos, como lo hace Neuquén; haber abierto la matriz productiva; reformar el sistema educativo. No lo planteo en términos de crítica, sino en términos de diagnóstico.