El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que todas las entidades financieras del país cerrarán sus puertas por 48 horas. De esta manera, diversas operaciones presenciales quedarán suspendidas y deberán esperar al siguiente día hábil.

Cuándo cierran los bancos

A través de las comunicaciones C 99321 y C 100942, el BCRA informó que los bancos no atenderán durante el 25 de diciembre y 1 de enero. Se debe a que ambas fechas son feriados nacionales, lo que implica el cierre de las sucursales y oficinas.

Son fechas claves porque los ahorristas deberán ajustar sus pagos y retiros, ya que no habrá atención presencial.

Fuente: Shutterstock Miguel AF

Qué operaciones quedan suspendidas durante los feriados bancarios

Durante los feriados quedarán suspendidas las siguientes operaciones:

Operaciones cambiarias oficiales

Depósitos y extracciones por ventanilla

Trámites presenciales en sucursales

Presentación de documentación física o gestiones que requieran validación manual

Cómo operar durante el feriado bancario

Pese al cierre de sucursales, se podrá operar a través de los canales digitales: