El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que todas las entidades financieras del país cerrarán sus puertas por 48 horas. De esta manera, diversas operaciones presenciales quedarán suspendidas y deberán esperar al siguiente día hábil.
Cuándo cierran los bancos
A través de las comunicaciones C 99321 y C 100942, el BCRA informó que los bancos no atenderán durante el 25 de diciembre y 1 de enero. Se debe a que ambas fechas son feriados nacionales, lo que implica el cierre de las sucursales y oficinas.
Son fechas claves porque los ahorristas deberán ajustar sus pagos y retiros, ya que no habrá atención presencial.
Qué operaciones quedan suspendidas durante los feriados bancarios
Durante los feriados quedarán suspendidas las siguientes operaciones:
- Operaciones cambiarias oficiales
- Depósitos y extracciones por ventanilla
- Trámites presenciales en sucursales
- Presentación de documentación física o gestiones que requieran validación manual
Cómo operar durante el feriado bancario
Pese al cierre de sucursales, se podrá operar a través de los canales digitales:
- Transferencias, pagos y consultas de saldo vía home banking o apps móviles
- Envíos de dinero, pago de servicios y compras online a través de billeteras virtuales
- Uso de tarjetas de débito y crédito en comercios físicos y digitales
- Extracciones en comercios adheridos al sistema “Extra Cash”, como supermercados, farmacias y estaciones de servicio