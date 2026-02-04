La Ciudad de Buenos Aires anunció cortes totales en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno para el próximo fin de semana y ambas trazas no estarán disponibles para la circulación de vehículos.

La interrupción de la circulación se dará por trabajos de infraestructura vial y afectará también a un tramo del Paseo del Bajo.

Por qué cerrarán las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

El motivo principal del cierre de las autopistas 25 de mayo y Perito Moreno es por la instalación de un nuevo pórtico sobre la traza. Esta estructura permitirá implementar el sistema de peaje Free Flow en la autopista Dellepiane.

Además, el Paseo del Bajo quedará cerrado en sentido al sur a la altura de Retiro, mientras que el tránsito que circule hacia el norte podrá hacerlo sin restricciones.

Confirmado | Cierran las autopistas más usadas de la Ciudad: a partir de qué hora no se podrá circular y a qué trazas Fuente: AUSA

Cierran las autopistas: cuándo cortan el tránsito de la 25 de Mayo y la Perito Moreno

El corte total será entre las 06:00 y las 15:00 horas del sábado 7 de febrero y será en ambos sentidos. Por su parte, las tareas se concentrarán a la altura de la calle Culpina, en el barrio de Flores.

El sistema de peaje sin barreras permite realizar el cobro automático sin que los vehículos deban detenerse y funcionará con los lectores de TelePASE.

Desvíos y alternativas durante el cierre de autopistas

Durante el horario del corte, el tránsito será desviado por avenidas alternativas. Los recorridos varían según el sentido de circulación y el origen del viaje.

Para quienes ingresen desde la Autopista Buenos Aires La Plata se sugieren estas opciones:

Av. Juan de Garay, Av. Asamblea, Av. Eva Perón y AU Dellepiane.

Av. Juan de Garay, Av. Boedo, Av. Sáenz y Av. General Paz.

Av. Independencia, Av. Juan B. Alberdi y Av. General Paz.

Desde el Oeste hacia el Centro se podrá circular por:

Av. General Paz y Av. Rivadavia.

Av. Alberdi, Av. Directorio y Av. San Juan.

AU Dellepiane con salidas habilitadas.

Asimismo, la Autopista Dellepiane permanecerá habilitada entre General Paz y Lacarra y el Paseo del Bajo en sentido norte funcionará con normalidad.

Cuándo se implementará el sistema de peajes sin barreras

El sistema Free Flow comenzará a operar durante abril y marcará un cambio definitivo en la forma de circular por las autopistas porteñas, ya que dejarán de existir las cabinas de pago manual y todo el proceso será automático mediante la identificación de los vehículos en movimiento.

A partir de ese momento, será obligatorio contar con TelePASE para circular por estas trazas. En tanto, la iniciativa forma parte de un proyecto del GCBA de tener autopistas libres de cabinas de peajes para agilizar el tráfico en dos de las trazas más circuladas.