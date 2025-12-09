Este año, los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) se vieron afectados por nuevos requisitos en la obtención y renovación del documento.

A través de la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció una prórroga automática de un año para los certificados cuyo vencimiento estaba programado para 2025.

¿Cuándo hay que renovar el Certificado Único de Discapacidad?

La medida establece que todos los CUD con fecha de renovación prevista entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 recibirán una prórroga automática, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha de 2026.

Por otro lado, los certificados con fecha de actualización o vencimiento en 2022, 2023 o 2024 deberán ser renovados en la misma fecha durante 2025, ya que no están incluidos en la prórroga.

El objetivo es asegurar el pleno ejercicio de derechos de los titulares del certificado, brindándoles más tiempo para renovar el trámite. Además, busca evitar la saturación de turnos entre las prórrogas vigentes y la fecha de actualización original.

¿Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad?

Quienes deban renovar el documento deberán solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana a su domicilio. Para saber cuál se encuentra más cerca, ingresá a este link.

La documentación requerida varía según el tipo de discapacida. En caso de que esta no sea concluyente, la Junta podrá solicitar nuevos estudios para ampliar la información disponible.

Requisitos para obtener el CUD

El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que acredita la condición de discapacidad de una persona. Este es otorgado luego de una evaluación realizada por una junta de profesionales de diversas disciplinas.

El origen del problema de salud por el cual se solicita el CUD puede ser:

Intelectual y Mental.

Visual.

Motor.

Auditivo.

Respiratorio.

Cardiovascular.

Renal urológico.

Digestivo/ Hepático.

¿A qué beneficios pueden acceder los titulares del CUD?

Los titulares del CUD pueden acceder a los siguientes derechos: