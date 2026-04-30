El pasado 29 de abril, la Cámara de Diputados del Senado de México, en el marco del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, marcó un hito al reformar la ley para asegurar derechos permanentes a las personas con discapacidad. El dictamen establece que el Estado debe garantizar una pensión no contributiva, asegurando que “el apoyo económico se entregará de manera directa y sin intermediarios”. Este cambio legal en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad busca eliminar barreras históricas de exclusión social en México. La reforma enfatiza la prioridad para menores de dieciocho años y grupos vulnerables, declarando que “el Estado garantizará el goce de los derechos de las personas con discapacidad”. Millones de hogares recibirán ahora una protección jurídica sin precedentes en el territorio nacional. Los legisladores destacaron que estas modificaciones son necesarias para “lograr la plena inclusión y el respeto a la dignidad humana” en todas las instituciones públicas. La reforma constitucional blinda los programas sociales contra cambios de administración o vaivenes políticos futuros. Se establece que el monto de los apoyos no podrá disminuir en términos reales, otorgando certeza financiera a quienes enfrentan gastos extraordinarios por condiciones de salud. Esta armonización legal asegura que el presupuesto para discapacidad sea progresivo y suficiente cada año. Las familias mexicanas ahora cuentan con el respaldo de un marco jurídico que obliga al Ejecutivo a mantener la entrega de estos recursos fundamentales. Universalidad del apoyo: Se extiende el derecho a una pensión económica para personas con discapacidad permanente en todo el país. Prioridad constitucional: Los apoyos se focalizarán prioritariamente en menores de edad, indígenas, afromexicanos y personas en situación de pobreza. Tratamiento directo: El mandato legal prohíbe el uso de gestores, garantizando que el recurso llegue íntegramente a los beneficiarios directos. Armonización total: Se alinean las leyes secundarias con el artículo 4° constitucional para evitar cualquier vacío legal o interpretación restrictiva. La Cámara de Diputados reafirma su compromiso con los grupos históricamente más vulnerados. Esta votación representa un avance decisivo hacia un México mucho más equitativo y humano para todos. El dictamen positivo con modificaciones refleja un consenso amplio entre las fuerzas políticas. Se prioriza el bienestar de la ciudadanía por encima de cualquier diferencia partidista o interés particular. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial. Esto permitirá que las reglas de operación se ajusten de inmediato al nuevo mandato de ley. En este caso, las autoridades deberán vigilar el cumplimiento estricto de estas normas. La transparencia será clave para asegurar que la reforma transforme realmente la vida de las familias mexicanas.