Las nuevas medidas que impulsó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cambian los requisitos para tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD). De esta manera, el Gobierno podría sacarles el documento a un grupo de personas.

Se trata de la Resolución 2520/2024, en donde ANDIS determinó las nuevas condiciones para renovar u obtener el trámite desde cero . De esta manera, pueden acceder a beneficios sociales, descuentos y cobertura médica.

Se despide el CUD: quiénes se quedan sin el documento

De acuerdo a la nueva norma del Gobierno, uno de los puntos más destacados indica que el CUD que contaban con fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 , se extenderá por un año más hasta la misma fecha en 2026.

El objetivo de la decisión es brindarle alivio a los titulares que deben renovarlo y así eviten hacer trámites urgentes. No obstante, no todos los beneficiarios entrarán dentro de la norma.

Aquellos certificados que se vencieron o tenían que actualizarse en 2022, 2023 o 2024, estarán obligados a renovarlo de forma obligatoria. Justamente, tendrán que pedir un turno al organismo y realizar el trámite frente a la Junta Evaluadora más cercana al domicilio.

Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad

Según la página de la Ciudad de Buenos Aires, si un titular debe renovar el Certificado Único de Discapacidad, se puede hacer de forma gratuita, ya sea presencial o virtual y un equipo de operadores sociales lo asesorarán:

Requisitos

Tener usuario y clave miBA nivel 2 o 3

DNI vigente con domicilio en CABA (original y fotocopia)

Solicitud de Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Certificado médico con firma y sello de un especialista, con vigencia menor a 6 meses

Si son menores de 16 años, contar con partida de nacimiento y DNI del padre o tutor

Cumplir con los requisitos de discapacidades contempladas: visual, mental, auditiva, visceral o motora.

Trámite virtual

Entrar al Formulario Online de Solicitud del Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Llenar los campos con los datos personales indicados

Un operador controlará que los datos estén correctos, en su defecto, te indicará qué documentación te falta.

Una vez aprobado, te contactarán por teléfono para acordar un turno.

Trámite presencial

En caso de querer tramitarlo de forma presencial, podés acercarte a alguna de las 16 sedes de atención social más cercanas a tu domicilio.