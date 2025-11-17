El Gobierno anunció nuevos beneficios para quienes tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y confirmó una prórroga automática de un año para la renovación de los certificados que vencen en 2025.

La medida busca garantizar la continuidad de derechos y evitar trámites presenciales, mientras se suman descuentos en transporte, medicamentos y acceso a programas sociales.

Certificado Único de Discapacidad: el importante cambio comunicado por el Gobierno

A través de la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comunicó que los CUD con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año tendrán una prórroga de un año, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha de 2026.

Adiós a la pensión por discapacidad: el Gobierno confirmó que todas estas personas serán dadas de baja. (Imagen: archivo)
Sin embargo, los certificados de discapacidad con fecha de actualización en 2022, 2023 y 2024 deben renovarse este año, ya que no se incluyen en la prórroga mencionada.

Quienes necesiten realizar la renovación deben solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana a su domicilio, que se puede consultar en el este link.

Requisito para tramitar el CUD

Quienes deseen tramitar el CUD deberán presentar un certificado médico que indique el origen de la condición:

  • Intelectual y Mental
  • Visual
  • Motor
  • Auditivo
  • Respiratorio
  • Cardiovascular
  • Renal urológico
  • Digestivo/Hepático

Derechos y beneficios de los titulares del Certificado Único de Discapacidad

Las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad tendrán acceso a los siguientes derechos y beneficios:

  • Cobertura de salud: cobertura del 100% en las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos y la provisión de prótesis.
  • Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
  • Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.
  • Beneficios en la compra de automotores: exención del pago del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.
  • Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de Down.
  • Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos del Estado y acceso a programas de empleo.
  • Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.
  • Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento
Fuente: argentina.gob.ar

Documentación necesaria para solicitar el CUD

Para solicitar el certificado, es necesario presentar la siguiente documentación:

  • Certificado médico actualizado (no mayor a seis meses) con el diagnóstico completo.
  • Informes y estudios médicos recientes.
  • Documento Nacional de Identidad (DNI) original y legible.
  • Si corresponde, copia del carnet de obra social o prepaga.
  • En caso de trabajar, recibo de sueldo. Si no trabaja, recibo de sueldo del familiar a cargo.
  • Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.

¿Cómo obtener el certificado de discapacidad digital?

Aquellos que deseen obtener el CUD en formato digital pueden hacerlo a través de la aplicación o el sitio web de “Mi Argentina”. Para ello, deben seguir estos pasos:

  • Descargar la aplicación o acceder al sitio de Mi Argentina
  • Iniciar sesión y validar la información
  • Dirigirse a la sección “Mis documentos” o “Mi salud”
  • El certificado se mostrará y podrá ser descargado