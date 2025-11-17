El Gobierno anunció nuevos beneficios para quienes tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y confirmó una prórroga automática de un año para la renovación de los certificados que vencen en 2025.
La medida busca garantizar la continuidad de derechos y evitar trámites presenciales, mientras se suman descuentos en transporte, medicamentos y acceso a programas sociales.
Certificado Único de Discapacidad: el importante cambio comunicado por el Gobierno
A través de la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comunicó que los CUD con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año tendrán una prórroga de un año, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha de 2026.
Sin embargo, los certificados de discapacidad con fecha de actualización en 2022, 2023 y 2024 deben renovarse este año, ya que no se incluyen en la prórroga mencionada.
Quienes necesiten realizar la renovación deben solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana a su domicilio, que se puede consultar en el este link.
Requisito para tramitar el CUD
Quienes deseen tramitar el CUD deberán presentar un certificado médico que indique el origen de la condición:
- Intelectual y Mental
- Visual
- Motor
- Auditivo
- Respiratorio
- Cardiovascular
- Renal urológico
- Digestivo/Hepático
Derechos y beneficios de los titulares del Certificado Único de Discapacidad
Las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad tendrán acceso a los siguientes derechos y beneficios:
- Cobertura de salud: cobertura del 100% en las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos y la provisión de prótesis.
- Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.
- Beneficios en la compra de automotores: exención del pago del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.
- Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de Down.
- Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos del Estado y acceso a programas de empleo.
- Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.
- Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento
Documentación necesaria para solicitar el CUD
Para solicitar el certificado, es necesario presentar la siguiente documentación:
- Certificado médico actualizado (no mayor a seis meses) con el diagnóstico completo.
- Informes y estudios médicos recientes.
- Documento Nacional de Identidad (DNI) original y legible.
- Si corresponde, copia del carnet de obra social o prepaga.
- En caso de trabajar, recibo de sueldo. Si no trabaja, recibo de sueldo del familiar a cargo.
- Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.
¿Cómo obtener el certificado de discapacidad digital?
Aquellos que deseen obtener el CUD en formato digital pueden hacerlo a través de la aplicación o el sitio web de “Mi Argentina”. Para ello, deben seguir estos pasos:
- Descargar la aplicación o acceder al sitio de Mi Argentina
- Iniciar sesión y validar la información
- Dirigirse a la sección “Mis documentos” o “Mi salud”
- El certificado se mostrará y podrá ser descargado