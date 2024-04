Milei promete la reforma del sistema financiero: cuál será su impacto

¿Sólo una teoría o una realidad en el corto plazo? Es una de las incógnitas dominantes en la plaza. El presidente Javier Milei volvió a resaltar en declaraciones a la agencia Bloomberg que "el objetivo de eliminar el Banco Central sigue vigente". También señaló que "cuando terminemos de limpiar el balance del Banco Central y que ya no existan más pasivos remunerados y hayamos terminado la reforma financiera, vamos a enviar una ley que prohíbe la emisión monetaria por el Banco Central". En este renglón incorporó penas de cárcel para el directorio, el ministro de Economía, el presidente de la Nación y diputados y senadores que aprueben presupuestos con déficit.

Funcionarios reconocen a este diario que el presidente "marca el horizonte" y que "falta para pensar en ello". En la plaza local, banqueros desconocen la iniciativa. Con desafíos importantes por delante como el debate de la ley Bases, el levantamiento del cepo, la reforma tributaria y previsional y la unificación del mercado cambiario, es lógico pensar que no hay reforma financiera de corto plazo, entendiendo ello como en menos de un año. Pero igualmente, "marca el horizonte".

En la campaña electoral, Javier Milei habló siempre de la "banca Simons" propuesta por Henry Simons, basado en un encaje del 100% para los depósitos a la vista y una banca de inversión para canalizar el ahorro de las personas. Los bancos no crean dinero. En 2008 el economista Javier Bolzico en un paper de la Ucema evaluó las virtudes y los defectos de los dos paradigmas de organización de un sistema financiero: la banca tradicional y el "Narrow Banking" o la banca Simons. Orientó ese trabajo al caso argentino, pero el marco teórico y conceptual es de naturaleza general. Investiga la posibilidad de la adopción de un modelo de "Banca Funcional", como alternativa a los paradigmas mencionados, con tres tipos de bancos de acuerdo a sus funciones: a) Bancos de Pagos; b) Bancos de Ahorro y Crédito y c) Bancos de Inversión. Los primeros sólo ofrecen servicios de pagos y cuentas a la vista (con encaje 100%), los segundos pueden hacer las actividades tradicionales, pero con límites en los montos; los últimos canalizan inversiones hacia empresas.

Las cotizaciones de los bancos en la Bolsa no han mostrado impacto aún del plan oficial dado que reformularía todo el sistema financiero argentino. No lo incorporan en el corto plazo. El crédito caería.

A Bloomberg, Milei le detalló que "para que la cantidad de dinero no varíe hay que frenar tres mecanismos de emisión. Uno es por el sector externo, no comprar más dólares. El segundo elemento es no financiar el déficit fiscal y el tercero es tener un sistema anti corrida para que no haya redescuentos. Antes, hay que hacer una reforma del sistema financiero en la que estamos trabajando".

Ese sería, con freno a emisión de pesos incluyendo el señoraje, el puntapié inicial también para que la economía se dolarice endógenamente. A ello apunta.