El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires cerró diciembre con un incremento del 1,4% respecto a noviembre, según informó este lunes el INDEC. De esta manera, el indicador acumuló una variación anual del 22,9%, consolidando una desaceleración respecto a los primeros meses de 2024, cuando las subas mensuales llegaron a superar el 15%.

El aumento del último mes del año se explicó por las alzas del 1,6% en materiales, 1,3% en mano de obra y 1,3% en gastos generales , reflejando la combinación de incrementos salariales pactados por el gremio de la construcción y actualizaciones en las tarifas de servicios públicos.

Materiales: cemento y artefactos eléctricos, las principales subas

Dentro del capítulo de materiales, los mayores aumentos en diciembre correspondieron a artefactos de iluminación y portero eléctrico (3,6%), cemento, cal y yeso (2,9%), mesadas de granito (2,9%) y hierro para la construcción (2,8%). También se destacaron las subas en piezas de carpintería y cables conductores de media y baja tensión, ambos con un 2,2%.

En el extremo opuesto, los muebles de madera para cocina fueron el único rubro que registró una baja, con un retroceso del 0,7%. Los productos de cobre, plomo y estaño, junto con los equipos contra incendios, mostraron aumentos marginales de apenas 0,2%.

engin akyurt

Entre los insumos más representativos del sector, el acero aletado conformado en barra registró un incremento del 2,8%, el cemento portland en bolsa subió 4,1%, mientras que el ladrillo cerámico hueco se mantuvo sin variación. La arena fina, por su parte, aumentó 2,3%.

Mano de obra: impacto del acuerdo de UOCRA

El capítulo de mano de obra reflejó el acuerdo salarial firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el 14 de noviembre, homologado por resolución oficial el 20 de noviembre y aplicable desde diciembre. El incremento del 1,3% se desagregó en una suba del 1,2% en mano de obra asalariada y del 2,1% en subcontratos de mano de obra.

Este ajuste salarial impactó no solo en el capítulo específico de mano de obra, sino también en gastos generales, debido a que este último incluye el ítem “sereno”, que también está enmarcado dentro de la resolución de UOCRA.

Cemento, hierro y electricidad: qué pasó con los precios clave de la construcción en diciembre (Fuente: INDEC).

Gastos generales: tarifas eléctricas y servicios

El capítulo de gastos generales incorporó las nuevas tarifas eléctricas aprobadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para Edenor y Edesur, vigentes desde el 1 de diciembre en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas distribuidoras.

Asimismo, se incluyeron actualizaciones autorizadas en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca , junto con ajustes en todos los conceptos de conexión de gas autorizados por ENARGAS.

En cuanto a los servicios de alquiler de maquinaria, la retroexcavadora registró el mayor aumento con un 2,5%, seguida por andamios (1,8%) y pala cargadora (1,7%). Los contenedores tipo volquete y camiones volcadores subieron 1,0%, mientras que las camionetas aumentaron 1,4%.

Por ítem de obra: ascensores y yesería lideraron

En el análisis por ítem de obra, los mayores incrementos en diciembre correspondieron a ascensores y yesería, ambos con 1,9%. Le siguieron:

Pintura (1,7%).

Carpintería de madera (1,6%).

Instalación eléctrica (1,6%).

Vidrios (1,6%).

Las menores variaciones se registraron en carpintería metálica y herrería (0,4%), movimiento de tierra (1,1%), instalación de gas (1,1%), instalación sanitaria y contraincendios (1,3%), y albañilería (1,4%).

Costo de viviendas: desaceleración sostenida

El costo de construcción de una vivienda multifamiliar (modelo torre de planta baja y 14 pisos) aumentó 1,6% en diciembre, acumulando una variación muy inferior a la registrada en igual mes de 2024, cuando había subido 6,5%.

Por su parte, el costo de una vivienda unifamiliar entre medianeras se incrementó 1,4% en el último mes del año, también muy por debajo del 9,3% de diciembre de 2024, evidenciando la tendencia a la moderación en los costos del sector tras un año de alta volatilidad en los primeros meses.