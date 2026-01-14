La UOCRA fijó los próximos aumentos hasta noviembre.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), liderada por Gerardo Martínez, alcanzó este miércoles 14 de enero un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias de la actividad.

Según el pacto celebrado hace horas por la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), se fijaron los aumentos salariales para enero y febrero, más el pago de sumas fijas mensuales por categoría.

El incremento impactará en todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75 (y por extensión al CCT N° 577/10 para actividades específicas como canalización, líneas e instalaciones), como detalla el portal Mundo Gremial.

Paritaria UOCRA: cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en enero y febrero de 2026

Con la nueva paritaria se definieron incrementos acumulativos que se calculan sobre los salarios básicos vigentes en cada período:

Enero de 2026: aumento del 2% sobre los salarios al 31 de diciembre de 2025.

Febrero de 2026: aumento del 1,8% sobre los salarios al 31 de enero de 2026.

Estos porcentajes impactan directamente en los salarios básicos de todas las categorías del sector de la construcción.

A esto se añaden las sumas fijas no remunerativas, que varían según la actividad. Para la zona A, quedan definidas de esta manera:

Los montos extras correspondientes a la Zona “A” son los siguientes:

Sereno y Ayudante: $96.800

Medio Oficial: $102.800

Oficial: $112.200

Oficial Especializado: $121.800

Estos valores se ajustan al alza según la zona geográfica (B, C, C-Austral).

Cuánto cobra un albañil en enero 2026

Es así que se acordaron estos valores a partir del 1° de enero de 2026:

Oficial especializado: $ 5.373 por hora

Oficial: $ 4.596 por hora

Medio oficial: $ 4.248 por hora

Ayudante: $ 3.910 por hora

Sereno: $ 710.248 por mes

A partir del 1° de febrero de 2026:

Oficial especializado: $5.470 por hora

Oficial: $4.679 por hora

Medio oficial: $4.324 por hora

Ayudante: $3.980 por hora

Sereno: $723.032 por mes

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026. Las partes acordaron volver a reunirse el próximo 19 de febrero para definir los ajustes que regirán desde marzo.

¿Cómo se dividen las zonas salariales de la UOCRA?

Las zonas la UOCRA se dividen de acuerdo a cada una de las provincias de la siguiente manera: