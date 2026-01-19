La inflación mayorista volvió a acelerar en diciembre y cerró 2025 con un acumulado de 26,2%.

El Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) registró en diciembre un incremento del 2,4% respecto a noviembre, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con este dato, la inflación mayorista acumuló una suba del 26,2% en todo 2025, mientras que la variación interanual se ubicó en el mismo nivel.

El aumento mensual se explicó principalmente por la suba del 2,4% en los productos nacionales, en tanto que los productos importados avanzaron un 1,7%. Esta variación refleja la persistencia de presiones inflacionarias en el eslabón mayorista de la cadena de comercialización, aunque en niveles moderados respecto a meses anteriores.

Los combustibles lideraron las subas del último mes del año, mientras que la energía eléctrica fue el único rubro que bajó (Fuente: INDEC). INDEC

Combustibles y alimentos, los principales impulsores

Los productos refinados del petróleo fueron el sector que más incidió en la suba mayorista de diciembre, con un incremento del 6,3% mensual y una contribución de 0,70 puntos porcentuales al índice general; Le siguieron alimentos y bebidas, que subieron 3,2% y aportaron 0,38 puntos porcentuales.

El petróleo crudo y gas registró un alza del 3,4% (con una incidencia de 0,24 puntos), mientras que los vehículos automotores, carrocerías y repuestos aumentaron 3,2% (contribuyendo 0,23 puntos). Los productos agropecuarios completaron el top cinco de sectores con mayor impacto, con una suba del 1,7% y una incidencia de 0,21 puntos.

En contraste, la energía eléctrica fue la única división que mostró una variación negativa, con una baja del 2,4% en el mes, lo que restó 0,04 puntos porcentuales al nivel general.

Al comparar diciembre de 2025 con el mismo mes del año anterior, los productos agropecuarios lideraron las subas con un incremento interanual del 36,8%, seguidos por los productos refinados del petróleo (37,5%) y el tabaco (37,9%).

Por el contrario, los equipos y aparatos de radio y televisión registraron la menor variación anual, con apenas un 3,8%, evidenciando un comportamiento dispar entre los distintos sectores de la economía.