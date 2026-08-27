La fintech mexicana Mundi obtuvo recientemente una línea de financiamiento de hasta u$s 150 millones de Column, un banco estadounidense especializado en infraestructura financiera para empresas tecnológicas, con la que más que duplicará su capacidad para financiar cuentas por cobrar de empresas exportadoras y sus cadenas de proveeduría.

La nueva línea, que representa la primera alianza de financiamiento de Column con una fintech enfocada en comercio exterior en México, se suma a otras líneas de crédito y renovaciones de deuda recientes de Mundi, con lo que la compañía podrá llevar su capacidad de financiamiento de cuentas por cobrar hasta US $325 millones.

Para Martin Pustilnick, cofundador y CEO de Mundi, el acuerdo no se limita a incrementar el monto de capital disponible. El elemento diferencial está en la velocidad con la que la fintech podrá disponer de esos recursos para atender las necesidades de sus clientes.

De acuerdo con Pustilnick, la plataforma de Column permite a MUNDI disponer de financiamiento diariamente y en cuestión de minutos, algo particularmente relevante para compañías que necesitan capital de trabajo para producir, comprar insumos o cumplir con una orden de exportación antes de cobrarla.

“Nosotros como lo vemos es una posibilidad de poder llevarle a clientes y a otras empresas que quieren vender internacionalmente o que ya venden internacionalmente y quieren crecer, la capacidad de conseguir dólares esencialmente de forma más rápida y de forma más escalable”, explicó Pustilnick durante entrevista con El Cronista.

Martin Pustilnick, cofundador y CEO de Mundi | Foto: Cortesía

Una fintech que creció 70% en un año

El acuerdo llega después de un año de fuerte expansión para Mundi. La compañía reportó un crecimiento de aproximadamente 70% anual en los últimos 12 meses y, además, es rentable desde principios de 2025, de acuerdo con Pustilnick.

La fintech comenzó operaciones hace alrededor de seis años y se ha especializado en financiar cuentas por cobrar de empresas que participan en comercio internacional. Su tecnología le permite financiar hasta u$s 20 millones por cliente al mes, según explicó su CEO.

“Eso combinado con la tecnología que hemos desarrollado, que nos permite financiar cuentas por cobrar muy rápido y con un monto de hasta 20 millones de dólares por cliente por mes, nos permite pensar en ser más agresivos en nuestro propio crecimiento en los próximos 12 meses”, dijo.

Mundi ha apoyado a unas 600 empresas, que han realizado operaciones de exportación hacia más de 50 países, mediante transacciones financiadas por alrededor de u$s 2,500 millones.

El objetivo de la nueva capacidad de fondeo es ampliar esa base y, al mismo tiempo, desarrollar nuevos productos.

“Estamos muy activos en nuestra expansión, en nuestro deseo de seguir creciendo en nuevos productos y también potencialmente en nuevas geografías”, adelantó Pustilnick.

México seguirá siendo el principal mercado, pero la compañía ya contempla llevar su modelo a otros países de América Latina, entre ellos Colombia y Argentina.

“La tecnología que hemos desarrollado, que esencialmente le permite a las empresas acceder a capital contra sus cuentas por cobrar, es algo que realmente creemos que es también exportable a otros mercados”, dijo Pustilnick.

El dólar, el nuevo cuello de botella para los exportadores

La apuesta de Mundi ocurre en un momento en que el comercio entre México y Estados Unidos mantiene su dinamismo, pero las empresas enfrentan mayores necesidades de capital para aprovecharlo.

Las importaciones estadounidenses provenientes de México alcanzaron u$s 534,300 millones en 2025, de acuerdo con un comunicado de la compañía. Al mismo tiempo, las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas generan menos de 7% de las exportaciones del país, una brecha que Mundi identifica como una oportunidad para ampliar el acceso al financiamiento especializado.

Para la fintech, el problema no necesariamente está en la falta de demanda. Una empresa puede conseguir un nuevo cliente internacional o recibir una orden de compra, pero necesitar recursos para financiar la producción y mantener la operación hasta recibir el pago.

Ahí es donde la disponibilidad de financiamiento denominado en dólares adquiere relevancia.

El CEO de Mundi ha observado una fuerte actividad entre empresas de metal-mecánica, plásticos, automotriz, aeronáutica y alimentos procesados, sectores vinculados directamente con la manufactura y las cadenas de suministro norteamericanas.

“Todo lo que tiene que ver con manufactura física creemos que sigue muy bien encaminado”, señaló Pustilnick.

T-MEC: más incertidumbre, pero también más oportunidades para México

La operación se produce mientras México y Estados Unidos negocian la revisión del T-MEC. Para Mundi, la incertidumbre no ha frenado el comercio entre ambos países.

Pustilnick asegura que, pese a la tensión comercial que comenzó a intensificarse en 2025, las exportaciones mexicanas continuaron creciendo.

“Somos grandes creyentes de que México es el mejor aliado de la próxima década de Estados Unidos y que eso va a continuar siendo y que eso no va a cambiar, sino te diría hasta creemos que se va a acelerar”, afirmó.

El CEO de MUNDI incluso considera que una eventual modificación de las reglas de origen podría favorecer una mayor incorporación de contenido nacional y una manufactura mexicana de mayor valor agregado.

“Creo que esta renegociación y otras que pueda haber pueden cambiar tal vez el componente nacional requerido entre otras subindustrias. Yo honestamente creo que eso puede estar bueno para México porque puede llevar a México indirectamente a una manufactura de mayor valor agregado”.

El principal freno que observa actualmente no está necesariamente en el comercio exterior, sino en las condiciones financieras. Las tasas de largo plazo en dólares y el costo de la maquinaria importada están llevando a algunos empresarios a pensar dos veces antes de comprometer inversiones de largo plazo.

Aun así, Pustilnick considera que México conserva una importante capacidad para seguir incorporándose a las cadenas productivas de Norteamérica.

Column entra al financiamiento de comercio exterior mexicano

Para Column, la operación representa su primera alianza de financiamiento con una fintech especializada en comercio exterior en México. El banco estadounidense proporciona infraestructura financiera regulada para compañías tecnológicas y combina esa plataforma con su propio balance para ofrecer productos de crédito y financiamiento.

La lógica de la alianza también tiene que ver con el perfil de los activos que genera MUNDI. Al trabajar principalmente con empresas exportadoras, una parte importante de las cuentas por cobrar está vinculada con compradores estadounidenses.

“Para los bancos de Estados Unidos eso les da una tranquilidad de no exposición a tipo de cambio”, explicó Pustilnick.

Además, MUNDI se encarga directamente de la cobranza a los compradores estadounidenses de sus clientes mexicanos, lo que permite al fondeador observar tanto la calidad de los compradores como el riesgo asociado con las operaciones.

Para MUNDI, el acceso a nuevas fuentes de financiamiento también se volvió más viable después de alcanzar rentabilidad.

Pustilnick explicó que, para los bancos, hay dos elementos centrales: que MUNDI sea un buen originador de activos y que sea una compañía estable, capaz de seguir generando clientes, originando operaciones y cobrando esos activos.

“En este proceso, que es el segundo que hacemos, es la segunda gran línea que hacemos en estos seis años, fue muy interesante porque el hecho de haberlo hecho post y ser rentables nos abrió la puerta con muchísimos más bancos”, dijo.

Con la nueva línea de Column, la prioridad inmediata parece estar en otra parte: utilizar deuda y tecnología para ampliar el financiamiento a exportadores mexicanos, lanzar nuevos productos y preparar una eventual expansión regional.

Por el momento, la fintech que ya es rentable, no tiene prisa por cerrar otra línea de venture capital. Aunque la compañía recibió ofertas de inversión durante 2026, decidió no avanzar porque las condiciones no cumplían con sus expectativas.