Carlos Melconian contó que Mauricio Macri lo llamó y blanqueó qué le pidió Cristina Kirchner

El economista y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian brindó nuevos detalles sobre su encuentro con la vicepresidenta Cristina Kirchner y reveló que recibió un llamado del expresidente Mauricio Macri tras la reunión.

En diálogo con LN+, Melconian dijo que la vicepresidenta "quería una opinión, como todos" sobre el mercado cambiario y otros aspectos económicos.

" Lo que ella quería escuchar era una opinión. No era nada diferente de lo que he tenido con otros presidentes. El trato fue similar, cordial y pudimos hablar lo que teníamos que hablar ", contó al programa.



"Construí coherencia y crédito con los años y es por eso que acudió a mí. Le contesté sobre todos los temas lo que les digo a todos. Y dejé en claro que el gran problema de la Argentina es el déficit", agregó el titular del IERAL de la Fundación Mediterránea.

"Uno de los problemas fiscales más grandes que tiene la economía hoy es que en la década del 2000 hubo un aumento del gasto público en la Argentina. No estoy inventando nada. Le digo lo mismo a todas las personas con las que me reúno, sin distinciones ni opiniones personales", explicó.

Respecto al encuentro que mantuvo con la vicepresidenta, y los temas de los que hablaron, mencionó el capitalismo. "Le dije que vivimos en un mundo capitalista creador de trabajo. No hay otra manera", planteó.

Melconian remarcó que Cristina Kirchner no es la única referente "de la otra vereda" con la que dialogó: "Hablé con legisladores, sindicalistas, gobernadores. Y es algo que me tomo con mucha tranquilidad. Es una tarea profesional. Soy apartidario en ese sentido. No me pongo ni de un lado ni del otro".

"Siempre dije lo mismo. El día que me toque ser ministro o presidente, yo tengo que ser el más boludo. Los que me rodean van a ser los más inteligentes, los que me van a asesorar. No sé con quién voy a tener que rodearme en los próximos años. Por eso no puedo rechazar a nadie", explayó.

Por último, se refirió a su charla con Mauricio Macri, quien lo llamó tras el encuentro. "Soy amigo de Macri", aclaró. Y, según contó, también conversó con Patricia Bullrich. "Hay códigos. No digo nada más. Aclaro igual que nunca me ofreció nada", esquivó el economista.