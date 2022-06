Los detalles de la reunión entre Carlos Melconian y Cristina Kirchner: "Hay que darle chance a la gente para que cambie"

Luego de la llamativa reunión entre economista Carlos Melconian y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el titular del IERAL de la Fundación Mediterránea dio detalles sobre el encuentro.

En este sentido, Melconian explicó que fue una "reunión institucional" que se dio en el marco de su presidencia de IERAL y del programa económico que el organismo está difundiendo para "preparar" al próximo gobierno .

"Hemos hecho público nuestro deseo de hablar con todo el mundo, debemos haber visto a todos los gobernadores ya", explicó al respecto el economista, agregando que se reunieron tanto con sindicatos como con políticos oficialistas y de la oposición, con la Iglesia y con empresarios, por lo que su reunión con Fernández de Kirchner formó parte de esa agenda "apartidaria y desideologizada".

"¿Cómo me va a pedir mi opinión un presidente y yo no voy a ir? Desde la vuelta de la democracia yo me vi con todos y faltaba Cristina. Y bueno, llegó el momento. Hubo la institucionalidad de por medio y luego se dividió. Lo institucional fue media hora y el resto actualidad", profundizó.



"Como con todo el resto del mundo, fui. Es la figura vicepresidencial, y yo estoy trabajando por la Argentina por encima de la grieta", sumó al respecto, indicando que él presentó "la línea que vienen sosteniendo desde IERAL".

Esto es: "Un régimen electoral, progresista y disruptivo pero con Banco Central, donde hace la política". En este sentido, desde IERAL esperan presentar un plan económico para que la próxima gestión pueda estar preparada.

"El 10 de diciembre de 2023 va a llegar, y si algún día te toca no podés salir y decir '¿ Con quién hacemos esto?'", cuestionó Melconian. Y, respecto a su amplio diálogo con los distintos sectores de la sociedad, agregó: "Hablar no es que te van a imponer sectorialmente las cosas, pero si no hay un acuerdo con la clase política que elimine posiciones de extrema, va a ser ingobernable esto".

Finalmente, al ser consultado sobre si sintió que Cristina Kirchner lo escuchaba o no, Melconian remarcó que, "por supuesto, la vicepresidenta es una persona que habla mucho", pero que también "escucha mucho", algo que el economista pudo reconocer por "su actitud corporal" .

"Poner en marcha a la Argentina va a requerir poner adentro a todos los que se pueda", subrayó el titular de IERAL para concluir, y sumó: "Hay que darle la chance a que la gente cambie".