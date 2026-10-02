Caputo explicó ante inversores la suba del riesgo país: los factores que señaló

El ministro de Economía, Luis Caputo, cerró este viernes la tercera y última jornada del 62° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) con un mensaje enviado desde París, donde encabeza la delegación argentina en la Argentina Week.

Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia” , el encuentro reunió a empresarios, dirigentes políticos y especialistas para debatir las condiciones necesarias para sostener dos décadas de crecimiento.

En su mensaje, Caputo destacó que el Gobierno alcanzó la estabilidad “respetando la propiedad privada” y “los contratos”, algo que, según afirmó, “Argentina nunca hizo”. Además, ratificó el rumbo de la gestión: “¿Y cómo vamos a continuar? De la misma manera”.

Hacia adelante, Caputo afirmó que el camino será “ continuar bajando impuestos y regulaciones ”, además de “seguir mejorando todo lo referente a infraestructura y bajando también el costo financiero”. “Por supuesto, hay muchas más reformas viniendo”, anticipó ante los empresarios.

A la vez, el ministro rechazó la devaluación como herramienta de competitividad . “Si fuera así seríamos Suiza, porque nadie devaluó tanto su moneda como nosotros”, sostuvo. “La devaluación es simplemente sueldos miserables para la gente”, agregó.

Como ejemplo, citó los programas de estabilización de Chile y Perú. “Sí funcionó en todos los otros países, claramente va a funcionar aún más en Argentina”, aseguró.

Caputo prometió seguir “bajando impuestos” y anticipó una reforma tributaria

En materia tributaria, el ministro definió el cuerpo de la estructura impositiva como “desastroso desde todo punto de vista”, con “una cantidad de impuestos absurda”. Explicó que cambiarlo exige acordar con los gobernadores y contar con mayoría en las cámaras.

En este sentido, explicó que el Gobierno redujo impuestos a medida que el superávit primario lo permitió. “Ya hemos bajado tres puntos de producto de impuestos”, precisó, y anticipó que al final del mandato de Javier Milei habrán bajado “ otros cuatro puntos en impuestos ”.

Además, confirmó que “ post 2031 va a haber una reforma tributaria de simplificación impositiva”.

Qué dijo Caputo sobre el riesgo país

Consultado por la reciente suba del riesgo país, Caputo reconoció un salto desde “un promedio por ahí de 450 puntos básicos” hasta los 600 actuales. Según su diagnóstico, la mitad del aumento es “ atribuible al contexto internacional ”.

El ministro describió ese escenario como “un shock externo bastante brutal” y sostuvo que, en otro momento, “Argentina hubiera durado cinco minutos más con un shock de este tipo”. Además, mencionó tasas “que no vemos hace casi 30 años” y una “suba fenomenal del petróleo”.

La otra mitad, explicó, responde a factores locales: “Este temor que tienen algunos a que se vuelva al pasado”. Sin embargo, aclaró: “No esperamos eso como escenario base, creemos que no va a pasar ahora”.

Caputo afirmó que hoy están “mucho más preparados incluso que en octubre del año pasado”, cuando el sector privado “perdió casi u$s 2.000 millones”.

El ministro consideró que ese riesgo está “totalmente exagerado” . “Si vos generás previsibilidad y estabilidad, que es lo que nosotros estamos generando, se van a venir 20 años de crecimiento”, proyectó.

Impuestos, informalidad y monotributo

El ministro destacó que la reforma laboral bajó las cargas patronales “del 20 al 2%”. “Prácticamente no hay incentivo por el lado del empleador de tener a alguien hoy en negro, porque realmente por un 2% podés tenerlo en blanco”, explicó sobre la informalidad.

También admitió que hoy se necesitan “más de 30 monotributistas para pagar una mínima” y anticipó una reforma tributaria “ya pensada” que deberán “compatibilizar con las provincias”.

En ese sentido, apuntó a provincias y municipios, donde se concentran “los impuestos más distorsivos”. “Eso es lo que más hiere la competitividad hoy en Argentina”, afirmó, y destacó que un gobernador anunció la eliminación de Ingresos Brutos para la industria.

Por último, el ministro ratificó que la reforma previsional “tiene que ser la última” de las reformas, porque el país todavía no alcanzó un “steady state”.

“No es porque se los postergue, sino porque justamente lo que necesitamos antes es entender mejor que nadie para llegar a esa reforma, cuáles son los recursos con los que contamos”, concluyó.