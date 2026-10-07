El pacto suscripto por el gremio liderado por Hugo Moyano y las patronales del sector incluye además refuerzos económicos mediante sumas fijas.

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias del transporte de cargas sellaron recientemente un nuevo acuerdo paritario que definió un esquema de aumentos entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Para octubre, el incremento será del 1,7%

Con la homologación oficial del Ministerio de Capital Humano, el entendimiento alcanzado junto a la FADEEAC, la FAETyL y la CATAC establece un incremento salarial del 9,9% escalonado en seis tramos. En paralelo, el pacto suscripto por el gremio liderado por Hugo Moyano y las patronales del sector incluye además refuerzos económicos mediante sumas fijas.

A través del acuerdo se pactó un incremento salarial para el tramo septiembre 2026-febrero 2027, sobre las remuneraciones básicas del CCT N° 40/89. De esta forma, se dispuso que la mencionada suba se abone de la siguiente forma:

Septiembre 2026: 1,8%.

Octubre 2026: 1,7%.

Noviembre 2026: 1,7%.

Diciembre 2026: 1,6%.

Enero 2027: 1,6%.

Febrero 2027: 1,5%.

La suba abarca a todo el personal bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 en todo el país, y que abarca:

Personal operativo y choferes de cargas generales y pesadas.

Conductores de grúas móviles, autogrúas y máquinas especiales.

Recolectores de residuos, limpieza y barrido.

Personal de mudanzas, embaladores y repartidores.

Trabajadores de clearing, carga postal y correo privado.

Personal operativo del transporte de caudales y custodios blindados.

Personal de taller, mantenimiento, gomeros y lavadores.

Personal administrativo, maestranza y serenos.

La suba abarca a todo el personal bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 en todo el país. NA

La paritaria contempla también un proceso de blanqueo de sumas en los ingresos habituales del personal. Los trabajadores reciben una mejora progresiva que impacta en el cálculo de los suplementos paritarios.

Camioneros: cómo queda la escala salarial en octubre 2026

Los salarios para los camioneros quedaron fijados en octubre de la siguiente manera:

Categoría Sueldo básico (Octubre 2026) Chofer con firma autorizada $ 1.300.321,27 Chofer de camión blindado $ 1.210.753,48 Conductor de Primera Categoría $ 1.126.149,40 Conductor de Segunda Categoría $ 1.106.080,99 Conductor de Tercera Categoría $ 1.085.992,26 Peón de carga y descarga $ 1.028.525,78

Cómo sigue el esquema de aumentos

El esquema oficializado por el Ministerio de Capital Humano prevé que las escalas avancen con un 1,7% en noviembre y un 1,6% en diciembre. Gracias a estas subas, el salario básico del chofer de primera categoría trepará a $ 1.132.833 en noviembre y $ 1.150.958 en diciembre.

El ciclo de aumentos acordado por Hugo Moyano y los empresarios continuará durante el primer bimestre de 2027 con incrementos del 1,6% en enero y del 1,5% en febrero, mes en el que la categoría máxima tocará los $ 1.186.909.

Sumas extra

En paralelo, el acuerdo contempla sumas fijas y un bono extraordinario de $ 1.200.000, previsto a pagarse desde enero de 2027 en cuatro cuotas de $ 300.000. Además, incorpora una suma fija no remunerativa de $ 18.000.

El acuerdo también estableció condiciones específicas para distintas ramas. En Caudales se incorporó un adicional equivalente al 20% de los valores de viáticos y comida, distribuido en dos cuotas del 10%, además de un premio por presentismo.

Para la rama de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales se acordó un adicional del 8% del sueldo básico para los peones especializados que realicen tareas de acompañante de chofer.

Por último, hubo una mejora en la contribución empresarial destinada a la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $ 25.000 a $ 29.000 mensuales por trabajador.