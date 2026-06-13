El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció un cambio en la política de cobro de peajes para quienes sean deudores. Todos aquellos usuarios que tengan deudas por más de $ 150.000, no podrán pasar por los peajes, y tendrán que regularizar su situación. Si pretendieran pasar, aún con deuda, la barrera de peaje no se levantará.

La medida afecta principalmente a los usuarios del sistema de telepeaje, quienes, pese a transitar por las rutas nacionales, acumulan deudas por el uso de la infraestructura vial.

El objetivo es ampliar el alcance de la fiscalización y combatir la morosidad crónica que, según las autoridades, se concentra sobre todo en empresas y en el transporte de carga. Estos sectores, por su volumen de viajes, representan la mayor parte de los montos impagos.

Desde el sector empresarial, representantes del transporte de carga adelantaron su preocupación por el impacto en la logística y la posibilidad de sanciones financieras inmediatas. Solicitan además alternativas de pago o plazos que permitan regularizar situaciones sin detener el flujo de mercaderías.

La resolución también abre la puerta a un incremento en la fiscalización y la implementación de mecanismos tecnológicos complementarios para evitar la acumulación de deudas, según indicaron las autoridades.