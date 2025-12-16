Cambian los colegios para siempre: cómo funcionarían los “vales” que propone Javier Milei para todas las escuelas del país. Foto: Prensa Ciudad

Entre las medidas, Javier Milei impulsa una reforma educativa que tiene en cuenta un nuevo sistema conocido como “vales educativos”. De esta manera, se buscará reemplazar las normas que siguen vigentes desde 2006.

La educación en Argentina podría experimentar una transformación radical con la propuesta de vouchers educativos, con la que busca financiar directamente a las familias para que elijan libremente la escuela de sus hijos, ya sea pública o privada.

¿Qué son los vales educativos que propone Milei?

El proyecto de Ley de Libertad Educativa, presentado en diciembre de 2025, incluye en su artículo 83 la implementación de dispositivos de financiamiento por la demanda. Esto significa que el Estado entregaría vales, bonos, becas o créditos fiscales directamente a las familias o alumnos, por lo que provocaría estas situaciones:

Las familias recibirían estos vales para canjearlos en la institución educativa que elijan.

El objetivo declarado es promover la libre elección y la equidad, evitando que el nivel socioeconómico limite las opciones.

Las escuelas competirían por atraer alumnos, lo que, según el Gobierno, incentivaría la mejora en la calidad educativa.

El monto de los vales se determinaría según criterios como la cantidad de alumnos por institución y necesidades específicas.

Las escuelas que reciban fondos públicos deberán rendir cuentas, publicar su gestión y someterse a auditorías.

¿Cuándo podría entrar en vigencia esta reforma educativa?

Dentro de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la Nación, no se incluyó la reforma educativa. Por este motivo, estas modificaciones todavía no tienen una fecha de tratamiento en el Congreso.

Por el momento, la propuesta del oficialismo ya generó opiniones divididas con la oposición, así como otras reformas que busca imponer.

Los cambios que propone la reforma educativa

La iniciativa, titulada como Ley de Libertad Educativa, propone estos puntos más destacados: