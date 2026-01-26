La decisión generó preocupación entre padres de familia y exalumnos (Fuente: archivo).

El cierre definitivo del Colegio Comfaboy de Duitama, una institución con más de 60 años de trayectoria, marcó un nuevo golpe para la educación privada en Colombia . El plantel, que durante varios años se destacó por sus resultados en las Pruebas Saber 11, dejó de recibir estudiantes a partir de este año, en medio de una crisis de matrículas que ya afecta a decenas de colegios en diferentes regiones del país.

La decisión fue comunicada el año pasado por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy), entidad administradora del colegio, y se convirtió en uno de los cierres más simbólicos del sector educativo en Boyacá, por el peso histórico y académico que tuvo la institución en Duitama y municipios cercanos.

¿Por qué cerró el Colegio Comfaboy de Duitama después de más de 60 años?

Según Comfaboy, el principal motivo del cierre fue la baja sostenida en la matrícula, una situación que se viene presentando desde hace varios años y que hizo inviable la operación financiera del colegio.

Las directivas explicaron que, pese a implementar planes de mejora, campañas de promoción y estrategias para atraer nuevos estudiantes, el número de inscritos nunca alcanzó el mínimo necesario para sostener la institución sin afectar los recursos de la caja de compensación.

En términos simples, mantener el colegio funcionando implicaba destinar grandes sumas de dinero para atender a un grupo reducido de alumnos, lo que terminó siendo insostenible frente a otros programas sociales que benefician a miles de niños en el departamento.

Un nuevo colegio privado con más de 60 años cierra sus puertas para siempre: se destacó durante varios años en las Pruebas Saber 11.

¿Cuántas familias quedaron afectadas por el cierre del colegio?

El impacto directo del cierre alcanzó a cerca de 175 familias, entre estudiantes activos y personal educativo. En su momento, padres de familia manifestaron su inconformidad por la forma en que se comunicó la decisión, asegurando que no hubo un proceso amplio de socialización ni espacios reales de participación.

Muchos acudientes señalaron que el anuncio fue abrupto y que debieron buscar cupo en otros colegios, en medio de un panorama complejo por la alta demanda en instituciones oficiales y el aumento de costos en el sector privado.

Además, varios estudiantes llevaban toda su formación académica dentro del colegio, lo que hizo más difícil el proceso de adaptación a nuevas instituciones.

¿Qué pasó con los estudiantes tras el cierre del Colegio Comfaboy?

Aunque se trata de un colegio privado, la Secretaría de Educación de Duitama acompañó a las familias para facilitar el traslado de los estudiantes a otros planteles, especialmente en instituciones oficiales con disponibilidad de cupos.

El objetivo fue evitar deserción escolar y garantizar la continuidad del año académico, especialmente en los grados más avanzados. Sin embargo, padres advirtieron que no todos los colegios tienen la misma calidad académica ni la infraestructura necesaria para recibir de inmediato a tantos estudiantes.

¿Por qué cada vez están cerrando más colegios privados en Colombia?

El caso del Colegio Comfaboy no es aislado. En distintas ciudades del país se viene repitiendo un patrón: colegios privados tradicionales están cerrando por falta de estudiantes.

Entre las principales causas están:

El aumento del costo de la educación privada.

La migración de familias hacia colegios oficiales.

La disminución de la natalidad en varias regiones.

La crisis económica que golpea directamente el presupuesto familiar.

Muchos padres ya no pueden asumir pensiones altas y optan por instituciones públicas, incluso cuando eso implica sacrificar cercanía o continuidad en procesos educativos.

¿Qué tan reconocido era el Colegio Comfaboy en las Pruebas Saber 11?

Durante varios años, el Colegio Comfaboy de Duitama figuró como uno de los planteles con mejores resultados en las Pruebas Saber 11 en Boyacá, destacándose por su nivel académico, disciplina y preparación para la educación superior.

Exalumnos del colegio hoy se desempeñan en universidades de alto nivel y en distintos sectores profesionales del país, lo que refuerza la sensación de pérdida simbólica que deja su cierre.