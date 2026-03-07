El cierre definitivo del Colegio Comfaboy de Duitama, una institución con más de 60 años de trayectoria, marcó un nuevo golpe para la educación privada en Colombia. El plantel, que durante varios años se destacó por sus resultados en las Pruebas Saber 11, dejó de recibir estudiantes a partir de este año, en medio de una crisis de matrículas que ya afecta a decenas de colegios en diferentes regiones del país. La decisión fue comunicada el año pasado por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy), entidad administradora del colegio y se convirtió en uno de los cierres más simbólicos del sector educativo en Boyacá, por el peso histórico y académico que tuvo la institución en Duitama y municipios cercanos. Las directivas explicaron que, a pesar de haber implementado planes de mejora, campañas de promoción y estrategias para atraer nuevos estudiantes, el número de inscritos nunca alcanzó el mínimo necesario para sostener la institución sin afectar los recursos de la caja de compensación. En términos simples, mantener el colegio funcionando implicaba destinar grandes sumas de dinero para atender a un grupo reducido de alumnos, lo que terminó siendo insostenible frente a otros programas sociales que benefician a miles de niños en el departamento. Según Comfaboy, el principal motivo del cierre fue la baja sostenida en la matrícula, una situación que se ha presentado durante varios años y que hizo inviable la operación financiera del colegio. El impacto directo del cierre afectó a aproximadamente 175 familias, incluyendo tanto a estudiantes activos como a personal educativo. En su momento, los padres expresaron su descontento respecto a la manera en que se comunicó la decisión, afirmando que no se llevó a cabo un proceso adecuado de socialización ni se ofrecieron espacios reales para la participación. Muchos acudientes indicaron que el anuncio fue repentino, lo que les obligó a buscar cupo en otras instituciones educativas, en un contexto complicado debido a la alta demanda en colegios públicos y al incremento de costos en el sector privado. Adicionalmente, varios estudiantes habían cursado toda su formación académica en el colegio, lo que complicó aún más su proceso de adaptación a nuevas instituciones. La Secretaría de Educación de Duitama brindó apoyo a las familias para facilitar el traslado de los estudiantes a otras instituciones, priorizando aquellas oficiales que contaban con disponibilidad de cupos. El propósito de esta acción fue prevenir la deserción escolar y asegurar la continuidad del año académico, particularmente en los grados más avanzados. No obstante, los padres expresaron su preocupación, señalando que no todos los colegios poseen la misma calidad académica ni la infraestructura adecuada para acoger de manera inmediata a un número tan elevado de estudiantes. El fenómeno observado en el Colegio Comfaboy no es un caso aislado. En diversas ciudades del país, se ha comenzado a manifestar un patrón preocupante: los colegios privados tradicionales están cerrando debido a la disminución de estudiantes. Entre las causas más relevantes se encuentran: Durante un prolongado periodo, el Colegio Comfaboy de Duitama se destacó como una de las instituciones con los más sobresalientes resultados en las Pruebas Saber 11 en Boyacá, siendo reconocido por su excelencia académica, disciplina y adecuada preparación para la educación superior. Los exalumnos de esta institución actualmente se encuentran en universidades de prestigio y en diversos sectores profesionales del país, lo que acentúa la sensación de pérdida simbólica que conlleva su clausura.