Atención: cierran todos los bancos del país por 24 horas y no se podrá hacer ninguno de estos trámites

Recientemente se confirmó que los bancos de todo el país permanecerán cerrados durante 24 horas y el personal no brindará atención al público. Debido a esto, muchos trámites que se realizan en sucursales y de manera presencial deberán ser agendados para otro día.

Qué día cierran los bancos en todo el país

Según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dentro de su esquema de feriados, el próximo jueves 25 de diciembre las entidades bancarias de todo el país no abrirán sus puertas y permanecerán cerrados durante todo el día con motivo de la celebración de la Navidad.

Si bien el 25 de diciembre es feriado a nivel nacional, es importante remarcar que los bancos también van a estar cerrados y no se podrán hacer trámites presenciales ni agendar turnos para diferentes gestiones en determinado día.

Por ende, únicamente estarán disponibles todas aquellas operaciones que puedan hacerse de manera online a través del home banking.

De tal modo, los bancos de todo el país volverán a abrir en los horarios habituales a partir del viernes 26 de diciembre y se podrán hacer todo tipo de trámites, siempre y cuando se solicite un turno según corresponda en cada caso.

Cuáles son los trámites que se podrán hacer

Durante el 25 de diciembre, y pese a que los bancos permanezcan cerrados, estarán habilitadas las siguientes operaciones en el homebanking y cajeros automáticos:

Cajeros automáticos (ATM) : funcionando 24/7 para retiros, pagos de servicios, transferencias rápidas, consultas de saldo y recargas de celular o SUBE.

Corresponsales bancarios : puntos como Rapipago o Pago Fácil seguirán operativos para depósitos y extracciones básicas.

Banca digital y apps móviles: realiza transferencias, pagos, consultas y hasta solicitudes de préstamos digitales sin moverte de casa.

Los bancos cambiarán su horario de atención al público

Durante el verano, los bancos de la provincia de Buenos Aires modificarán su horario de atención al público y prestarán servicios entre las 08:00 y las 13:00 hs. Esto, por su parte, se debe a las altas temperaturas y la medida se aplicará hasta el 20 de marzo.

En tanto, la disposición no tendrá vigencia en los bancos del conurbano bonaerense ni de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, la medida abarca al Banco de la Provincia de Buenos Aires y las entidades privadas que así lo adopten durante los meses de verano.