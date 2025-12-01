En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que empezaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan cuidar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

Fuente: narrativas-ar

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este lunes 1 de diciembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,25 % $ 11.250 Santander 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Galicia 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,1666666 % $ 10.833,3 BBVA 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Macro 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Credicoop 2,3333333 % $ 11.666,7 ICBC 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Ciudad 2 % $ 10.000 Banco Bica 2,5833333 % $ 12.916,7 Banco CMF 2,5 % $ 12.500 Banco Comafi 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco de Corrientes 2,5833333 % $ 12.916,7 Banco de la Provincia de Córdoba 2,5416667 % $ 12.708,3 Banco de Chubut 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco del Sol 2,5 % $ 12.500 Banco Dino 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Hipotecario 2,375 % $ 11.875 Banco Julio 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 2,625 % $ 13.125 Banco de Tierra del Fuego 2,5 % $ 12.500 Banco Voii 2,625 % $ 13.125 Bibank 2,5 % $ 12.500 Crédito Regional Compañía Financiera 2,625 % $ 13.125

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 27 % 30,605 % Santander 25 % 28,073156 % Banco Galicia 22 % 24,359658 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 26 % 29,333398 % BBVA 26 % 29,333398 % Banco Macro 29 % 33,182648 % Banco Credicoop 28 % 31,88805 % ICBC 28 % 31,88805 % Banco Ciudad 24 % 26,82418 % Banco Bica 35,806853 % 35,806853 % Banco CMF 30 % 34,488884 % Banco Comafi 26,5 % 29,967773 % Banco de Corrientes 31 % 35,806853 % Banco de la Provincia de Córdoba 30,5 % 35,146394 % Banco de Chubut 28 % 31,88805 % Banco del Sol 30 % 34,488884 % Banco Dino 29 % 33,182648 % Banco Hipotecario 28,5 % 32,5339 % Banco Julio 28 % 31,88805 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 31,5 % 36,470267 % Banco de Tierra del Fuego 30 % 34,488884 % Banco Voii 31,5 % 36,470267 % Bibank 30 % 34,488884 % Crédito Regional Compañía Financiera 31,5 % 36,470267 %

Fuente: narrativas-ar

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los ahorradores depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para protegerse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la chance de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más frecuentes los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.