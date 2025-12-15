El Servicio Meteorológico Nacional (SNM) emitió una alerta roja por la llegada de una fuerte tormenta con intensas lluvias a diversas provincias del país. El mal clima traerá precipitaciones que alcancen los 42 milímetros acompañadas de fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Cuándo golpea la tormenta en Argentina

El SMN emitió una alerta roja para el inicio de la semana en distintas provincias. En el norte del país, Corrientes se esperan 16 milímetros de lluvia con temperaturas que oscilan entre 20° y 28°. Las lluvias se volverán más intensas con el paso de las horas y el clímax de la tormenta será para las 17:00 con intensos vientos.

Pronóstico del tiempo del SMN para el inicio de la semana.

En la misma línea, el estado de emergencia también afecta a Resistencia. Durante el día se espera que caigan 10 milímetros de precipitaciones con vendavales de hasta 54 kilómetros por hora.

El sur de la provincia de Tucumán también espera abundante caída de agua de hasta 42 milímetros. Las localidades afectadas son Graneros, Leales y Simoca. El temporal refrescará el clima y las temperaturas oscilarán entre los 23° y 17°.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que durante la tarde el miércoles 17 llegará un temporal que golpeará la zona sur de la provincia de Buenos Aires. La nube negra proveniente del oeste pampeano golpeará las siguientes localidades:

Trenque Lauquén

General Villegas

Pehuajó

Coronel Suárez

Sierra de la Ventana

Coronel Pringles

Tres Arroyos

Olavarría

Cómo seguirá el clima en CABA en la semana

El organismo meteorológico publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: