El Servicio Meteorológico Nacional (SNM) emitió una alerta roja por la llegada de una fuerte tormenta con intensas lluvias a diversas provincias del país. El mal clima traerá precipitaciones que alcancen los 42 milímetros acompañadas de fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.
Cuándo golpea la tormenta en Argentina
El SMN emitió una alerta roja para el inicio de la semana en distintas provincias. En el norte del país, Corrientes se esperan 16 milímetros de lluvia con temperaturas que oscilan entre 20° y 28°. Las lluvias se volverán más intensas con el paso de las horas y el clímax de la tormenta será para las 17:00 con intensos vientos.
En la misma línea, el estado de emergencia también afecta a Resistencia. Durante el día se espera que caigan 10 milímetros de precipitaciones con vendavales de hasta 54 kilómetros por hora.
El sur de la provincia de Tucumán también espera abundante caída de agua de hasta 42 milímetros. Las localidades afectadas son Graneros, Leales y Simoca. El temporal refrescará el clima y las temperaturas oscilarán entre los 23° y 17°.
Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires
El Servicio Meteorológico informó que durante la tarde el miércoles 17 llegará un temporal que golpeará la zona sur de la provincia de Buenos Aires. La nube negra proveniente del oeste pampeano golpeará las siguientes localidades:
- Trenque Lauquén
- General Villegas
- Pehuajó
- Coronel Suárez
- Sierra de la Ventana
- Coronel Pringles
- Tres Arroyos
- Olavarría
Cómo seguirá el clima en CABA en la semana
El organismo meteorológico publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:
- Lunes 15: temperaturas entre 19° y 28° con cielo despejado.
- Martes 16: mínimas de 17° durante la mañana y cielo despejado a la tarde con máximas de 26°.
- Miércoles 17: mañana fría con 17° y tarde 30°.
- Jueves 18: ola de calor con 33°
- Viernes 19: cielo despejado y máximas de 33°
- Fin de semana: entre 22° y 30° con cielo nublado.