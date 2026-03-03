El Gobierno puso en marcha un proceso de conversión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, que pasarán al nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Según la Resolución 01/2026 publicada en el Boletín Oficial, la medida abarca todas las pensiones otorgadas antes del 22 de septiembre de 2025. El proceso será de oficio, es decir, no hay que hacer ningún trámite para que la pensión sea revisada y convertida. El Gobierno informó que la conversión tendrá varias etapas: Las pensiones serán ordenadas en tres universos: “En los casos en los que no se cuente con los datos de contacto y/o domicilio del beneficiario, o que tales datos sean insuficientes, se adoptarán las acciones necesarias a efectos de lograr su debida actualización”, establece la Resolución. La resolución confirma que habrá nuevas auditorías y verificaciones, pero aclara que el objetivo es corroborar los requisitos que regían al momento en que la pensión fue otorgada, no aplicar nuevas condiciones. Estas auditorías incluirán: Durante todo este período, “los titulares de las pensiones sujetas a conversión continuarán percibiendo el pago del beneficio previamente otorgado, asegurando la continuidad de la protección social”.