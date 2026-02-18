El Gobierno finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad con importantes cambios para quienes reciben la asistencia. Tras meses de polémica y oposición oficial al proyecto aprobado por el Congreso, el Ejecutivo se vio obligado a poner en marcha la norma mediante el Decreto 84/2026 publicado en el Boletín Oficial. Con esta disposición, se creó un nuevo régimen de Pensiones No Contributivas (PNC) por Discapacidad para Protección Social, que introduce nuevos requisitos, controles y criterios de permanencia para los beneficiarios. El decreto ordena la conversión automática de todas las pensiones no contributivas otorgadas antes de su vigencia al nuevo régimen. Para esto, la autoridad de aplicación deberá identificar, relevar y verificar las condiciones de los titulares actuales. En la reglamentación, el Gobierno señaló la necesidad de “establecer definiciones operativas que permitan compatibilizar la función protectora de la pensión con los objetivos de inclusión social y laboral”. Esto tiene como objetivo evitar superposiciones con otros beneficios y garantizar la “coherencia” del sistema. Así, para asegurar que la prestación llegue a quienes realmente la necesitan, el pago podrá suspenderse en los siguientes casos: Además de los cambios en los requisitos, el decreto dispuso la integración de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) al Ministerio de Salud, lo que implica la centralización de todas las políticas de discapacidad en esa cartera. Según el texto oficial, esta decisión responde a “una concepción integral del derecho a la salud y la protección social”, que abarca dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos, en línea con el modelo social de la discapacidad y los tratados internacionales. La nueva reglamentación también define criterios de acceso, permanencia, incompatibilidades con otros beneficios, procedimientos administrativos y mecanismos de control. Todo el sistema deberá articularse con las políticas de inclusión laboral y las reglas de compatibilidad de ingresos. El decreto ordena a la Secretaría Nacional de Discapacidad convocar al Consejo Federal de Discapacidad para definir los criterios de evaluación socioeconómica. Además, deberá presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días.