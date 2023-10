La polémica propuesta de Luis Barrionuevo, el sindicalista más cercano a Milei

El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo , es uno de los dirigentes sindicales que se mostró más cercano a Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza.



Desde Catamarca, el líder sindical habló en una entrevista propuso que los sindicatos se hagan cargo de los seguros de desempleo. En esta línea, pidió que sean esas agrupaciones quienes absorban la responsabilidad de pagarle a los que pierdan el trabajo.



" La gente desocupada va a cobrar con su gremio ", aseguró. "Hay que capitalizar a los desocupados. Cada gremio va a tener que adecuarlos, ordenarlos y organizarlos ", agregó en diálogo con el medio local El Esquiú.

¿Cambia el seguro de desempleo? La polémica propuesta de Luis Barrionuevo, el sindicalista cercano a Milei

El líder gastronómico confirmó que es el encargado a diagramar los operativos de fiscalización del partido de Javier Milei en 11 provincias de todo el país en las elecciones del próximo 22 de octubre.

Javier Milei, en el último debate presidencial.

Barrionuevo contó que viajó a la provincia de Catamarca para ayudar a gestionar la fiscalización de Milei en las mesas de los colegios y que luego hará lo propio en otras 10 provincias.

Venimos a hablar con todos lo compañeros que nos van a ayudar a fiscalizar y controlar todo lo que tiene que ver con Milei", explicó.

Desde la sede del gremio gastronómico de Catamarca, provincia de la que es oriundo, el histórico dirigente sindical, ratificó su alianza con el líder libertario en una entrevista con una señal de cable local.

En este contexto, pronosticó un triunfo en "primera vuelta" del libertario y anticipó que en un eventual gobierno de Milei los gremios serán los que pasarían a administrar los planes sociales con objetivo de intentar integrar en el empleo formal a los miles de beneficiarios que hoy son "arriados" por los líderes piqueteros.

"Tengo prohibido hablar": reapareció Barrionuevo y dejó una sugestiva frase tras su acercamiento a Milei





Hace unos días, Luis Barrionuevo organizó un acto de recaudación para la campaña libertaria, reapareció en público y dejó una sugestiva frase tras las críticas de la CGT.

Consultado sobre el posible gobierno de unidad que propone Sergio Massa, respondió: " No hablo de política, estoy prohibido de hablar de política y como no entiendo nada no hablo ".

Barrionuevo llegó al poder del sindicato de los gastronómicos en 1979 de la mano de la dictadura militar como delegado normalizador y desde entonces nunca dejó el mando del gremio. También fue interventor del Partido Justicialista algunos meses durante el 2018.