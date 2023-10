"Tengo prohibido hablar": reapareció Barrionuevo y dejó una sugestiva frase tras su acercamiento a Milei

El titular del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, uno de los dirigentes que se mostró más cercano a Javier Milei y hasta organizó un acto de recaudación para la campaña libertaria, reapareció en público y dejó una sugestiva frase tras las críticas de la CGT.

A la salida de la Feria Internacional del Turismo (FIT) de América Latina que se desarrolla en La Rural, el dirigente gremial fue consultado por Telam Radio sobre un posible gobierno de unidad que propone otro de los candidatos, Sergio Massa.

" No hablo de política, estoy prohibido de hablar de política y como no entiendo nada no hablo ", fue la frase que lanzó Barrionuevo para esquivar las consultas periodísticas luego de participar de la campaña de Milei en oposición al resto del sindicalismo argentino, que en su mayoría impulsa la candidatura de Massa.



En el comienzo de las campañas, el dirigente de Gastronómicos apoyaba la candidatura de Eduardo Wado De Pedro, actual ministro de Interior y figura clave dentro del kirchnerismo, que dio un paso al costado la semana en la que cerraron las listas para impulsar al actual ministro de Economía.

Reapareció Barrionuevo: qué dijo sobre Milei

La repregunta de la agencia de noticias fue sobre quién le había impedido "hablar de política". "Fue mi novia", fue la respuesta de Barrionuevo, quien, si bien organizó y realizó el lujoso acto de Milei para recaudar fondos de campaña, no se hizo presente esa noche de viernes en Parque Norte hace quince días donde La Libertad Avanza relanzó el camino al 22 de octubre.

Milei se reunirá hoy con Luis Barrionuevo y continúa su acercamiento al sindicalismo

La respuesta de Barrionuevo llevaba cargada la sorna de que es conocida la ruptura de su matrimonio con Graciela Camaño, diputada nacional y dirigente peronista, por lo que resalta la ironía clásica del dirigente gremial que explicitó su apoyo al ganador de las PASO.

Barrionuevo llegó al poder del sindicato de los gastronómicos en 1979 de la mano de la dictadura militar como delegado normalizador y desde entonces nunca dejó el mando del gremio. También fue interventor del Partido Justicialista algunos meses durante el 2018.