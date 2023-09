Sin Barrionuevo, Milei anunció a un nuevo ministro clave y dio detalles sobre la dolarización

En la previa, la disertación de Javier Milei en el salón Golden Center de Parque Norte, organizado por Luis Barrionuevo, iba a ser una forma de manifestar la alianza entre ambos dirigentes, en vistas de una posible victoria electoral . Sin embargo, el secretario general de UTHGRA no asistió, y el presidenciable libertario realizó su discurso solo.

Desde el sindicato de Gastronómicos aludieron a un inconveniente de agendas. Tras su primer mitin realizado casi diez días atrás, Barrionuevo le había propuesto hacerlo el pasado martes. Sin embargo, Milei tuvo que asistir al Congreso para votar por la reforma de Ganancias y no se pudo comprometer a ir el evento ese día .

Así, Barrionuevo miró el evento desde Mar del Plata, en donde ya tenía un compromiso asumido, y delegó la organización del evento a sus principales laderos del gremio.

El aforo no se completó. Aun así, tuvo una buena concurrencia. Días atrás, fuentes de la organización le habían asegurado a El Cronista que los empresarios y algunos gremios compraron una buena parte de los 3000 asientos, con lo que se especuló que el evento funcionaría como un acto de recaudación de fondos.

Javier Milei en Parque Norte.

No se vieron empresarios de primera línea, tampoco del mundo sindical . De la mitad del salón hacia atrás hubo afiliados del gremio de Gastronómicos y de Comercio, sindicato dueño del predio Parque Norte, donde se hizo el evento; por lo cual, el evento generó más expectativa de lo que realmente fue. Incluso, no se hicieron alusiones a cuestiones gremiales.

Las definiciones: el nuevo ministro y la dolarización

El líder de La Libertad Avanza aprovechó su alocución para dar los principales detalles de su programa económico y dar dos definiciones importantes en torno a la composición de sus referentes para un eventual Gobierno .

Una fue una primicia, al anunciar al Director de KPMG Argentina, Guillermo Ferraro, como su eventual ministro de Infraestructura. "Tiene más de 35 años de trayectoria como profesional en ciencias económicas, vinculado a la consultoría de empresas en distintas prácticas y sectores industriales. Se ha especializado en el asesoramiento financiero y estructuración de negocios vinculados a grandes proyectos de infraestructura y la reingeniería de procesos en el sector público", lo presenta su empresa.

El eventual ministro de Infraestructura de Javier Milei, Guillermo Ferraro. (KPMG Argentina)

La segunda fue la confirmación del economista Emilio Ocampo como su eventual presidente del Banco Central (BCRA), a quien le designó la tarea de cerrar aquella institución mediante la implementación del programa de dolarización.

Si bien su discurso no distó mucho de los que brindó en otras oportunidades, Milei buscó enfatizar durante un amplio segmento que la dolarización de la economía que plantea es posible. En particular, dejó en claro que la estrategia que seguirá será la diseñada por el mismo Ocampo , desechando la aconsejada por su asesor Carlos Rodríguez y otros planes alternativos que también fueron presentados a la mesa libertaria.

Ocampo remarca que su plan consta de la creación de un fideicomiso, que emitirá deuda de corto plazo al mercado internacional, que estará garantizada por las carteras de títulos públicos del BCRA, el FGS de ANSES, la participación en YPF y cualquier otro activo o flujo monetizable.

En ese sentido, Milei aseguró que cuenta con los dólares necesarios para rescatar los u$s 30.000 millones de las Leliq y los u$s 10.000 millones de la base monetaria. En la misma línea que Ocampo, aseguró que el Estado tiene u$s 120.000 millones en títulos públicos y que el Banco Central tiene aún u$s 10.000 millones en reservas internacionales (según Milei, bajo una metodología de medición diferente a la que utiliza el FMI).

"La base monetaria la podemos rescatar y sólo tenemos que utilizar la ingeniería financiera para rescatar las Leliq. Si esos títulos cotizaran al 25% podríamos rescatarlas. Pero incluso esos títulos cotizan hoy al 33%, por lo que podríamos dolarizar", afirmó Milei.



Además de Ocampo, en primera fila estaba Nicolás Posse, el eventual jefe de Gabinete. También estuvieron la fórmula a la gobernación bonaerense Carolina Píparo y Francisco Oneto, los candidatos a diputados nacionales Bertie Benegas Lynch, Marcela Pagano, Oscar Zago y Juliana Santillán; el candidato a diputado provincial Agustín Romo y el diputado provincial Nahuel Sotelo. También estuvieron Karina Milei, su armador a nivel nacional Carlos Kikuchi y su asesor financiero Darío Epstein.