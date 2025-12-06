Diciembre llega con uno de los pagos más esperados del año para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): el Sueldo Anual Complementario (SAC).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario oficial de pagos del aguinaldo 2025, que se acreditará junto con el haber mensual, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

A diferencia de los trabajadores en relación de dependencia, que reciben el aguinaldo antes del 18 de diciembre, los beneficiarios de ANSES cobran el SAC en la misma fecha en que perciben su prestación mensual, siguiendo el cronograma habitual del organismo.

Aumento y bono confirmados para diciembre 2025

Con el incremento del 2,3 %, la jubilación mínima asciende a $ 340.761,35. Sumado el bono extraordinario, el ingreso total alcanza los $ 410.761,35.

Quienes cobran un haber superior al mínimo también reciben un refuerzo proporcional, hasta alcanzar un máximo de $ 410.879,59.

Calendario de pagos ANSES: cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre 2025

El SAC se deposita el mismo día del cobro mensual, siguiendo el orden por terminación de DNI. Este es el cronograma completo:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Aunque el cobro se realiza el mismo día, el aguinaldo puede aparecer de dos maneras en la cuenta bancaria:

Un único movimiento, donde se suman el haber mensual y el SAC.

Dos acreditaciones por separado, una correspondiente al haber y otra al aguinaldo.

En ambos casos, el dinero se deposita en la misma fecha asignada según tu DNI