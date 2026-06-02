Sabadell, Bankinter y Unicaja lo confirmaron: estas son las nuevas fechas de pago de jubilación en junio de 2026. (Fuente: Shutterstock).

Los jubilados ya consultan cuándo recibirán el pago de su pensión correspondiente a junio de 2026 y qué día realizará el ingreso cada entidad bancaria. Aunque muchas personas creen que la Seguridad Social de España paga las pensiones el día 25 de cada mes, el organismo aclara que los abonos oficiales se efectúan entre el día 1 y el día 4 del mes siguiente.

Sin embargo, numerosos bancos adelantan el ingreso de las prestaciones a sus clientes. Según los expertos de HelpMyCash, esto ocurre porque las entidades financieras conocen previamente qué usuarios cobran una pensión y cuál es el importe aproximado, por lo que pueden anticipar el pago varios días antes de la fecha oficial establecida por la Seguridad Social.

¿Qué dice la Seguridad Social sobre el pago de las pensiones?

La Seguridad Social explica que, “una vez efectuado el primer pago de la pensión, los importes de los pagos mensuales deben figurar en la cuenta de los perceptores o a disposición del beneficiario en la entidad financiera colaboradora el primer día hábil del mes en que se realiza el pago y, en todo caso, antes del cuarto día natural del mismo”.

Por ello, aunque muchos bancos adelantan el ingreso a partir del día 22 o 25 de mayo, las entidades no tienen obligación de hacerlo antes del primer día hábil del mes siguiente.

Cronograma de pagos: cuándo ingresa la jubilación cada banco

Sabadell

Banco Sabadell ha anunciado que ingresará la pensión el día jueves 25 de junio.

Bankinter

Bankinter informó que abonará la jubilación el lunes 22 de junio.

Unicaja

Por su parte, los jubilados de Unicaja también recibirán su pensión el lunes 22 de junio.

Cuándo pagan la jubilación las demás entidades bancarias