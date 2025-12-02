En esta noticia

El Gobierno confirmó de cuánto será el aumento que regirá para jubilados y pensionados a partir de diciembre 2025. Además, ratificó la entrega del último bono de refuerzo del año.

El Decreto 848/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece un refuerzo de $ 70.000 que la ANSES abonará durante diciembre junto con el haber mensual y el aguinaldo correspondiente.

Esta medida alcanza a los titulares de prestaciones contributivas que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social, incluyendo también a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras prestaciones asistenciales.

Jubilados ANSES: cuánto cobro en diciembre con bono, aumento y aguinaldo

Con el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los montos quedarán conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
  • Jubilación máxima: $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)
  • PUAM: $ 479.055,50 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
  • PNC por invalidez o vejez: $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
  • PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Aguinaldo: ¿cuánto es y cuándo se paga?

El aguinaldo corresponde al 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre. ANSES lo calcula automáticamente sobre el haber más alto recibido entre julio y diciembre.

La fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) es el jueves 18 de diciembre.

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre