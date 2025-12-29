El Gobierno nacional confirmó el calendario de feriados para 2026 y anunció la incorporación de días no laborables con fines turísticos, lo que permitirá a los argentinos disfrutar de más fines de semana largos.

Entre las novedades más destacadas se encuentra el primer fin de semana largo XXL del año, que llegará con cuatro días consecutivos de descanso gracias a dos feriados inamovibles.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El próximo feriado nacional será el jueves 1 de enero, por la celebración de Año Nuevo. Este día es inamovible según la Ley 27.399 y será feriado para todos los trabajadores. Sin embargo, este feriado no constituye un fin de semana largo .

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo XXL?

El primer fin de semana largo de cuatro días será el del sábado 14 al martes 17 de febrero, por los festejos de Carnaval. Los feriados inamovibles del lunes 16 y martes 17 permitirán extender el descanso, ideal para organizar escapadas a destinos turísticos como Gualeguaychú, donde se celebra uno de los carnavales más importantes del país con desfiles y carrozas.

El Carnaval siempre se celebra los dos días previos al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma. Su ubicación depende de la fecha de la Pascua, ya que debe ocurrir al menos 47 días antes del Domingo de Resurrección. Por esa razón, en 2026 se ubica en la segunda mitad de febrero.

Nuevos cambios en los feriados del 2026

El Decreto 614/2025 introdujo un cambio relevante: los feriados nacionales que caigan sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente . Con la nueva disposición, la Jefatura de Gabinete será la autoridad de aplicación y podrá dictar normas complementarias o aclaratorias.

Este cambio abre la posibilidad de que el calendario argentino cuente con más fines de semana largos, aunque aún resta que el Gobierno confirme oficialmente el cronograma completo para 2026.

Calendario de feriados 2026

A través de la Resolución 164/2025, el Gobierno otorgó a la Jefatura de Gabinete la facultad de fijar hasta tres feriados o días no laborables turísticos por año, que deben coincidir con lunes o viernes, para promover el turismo interno.