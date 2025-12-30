Los titulares de AUH tienen más beneficios complementarios.

En enero 2026, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un nuevo aumento. La actualización responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, tal como lo establece el Decreto 274/2024.

De esta forma, la suba de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la prestación social es del 2,5% y se sumará al extra de la Tarjeta Alimentar.

AUH con aumento: cuánto cobro en enero 2026

El ajuste del 2,5% no solo alcanzará a esta asignación, sino también a jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares del SUAF.

Con el aumento, el monto bruto de la AUH pasará de $122.467 a $125.528 por hijo. Sin embargo, como sucede todos los meses, ANSES retiene el 20% del total, que se paga de forma acumulada una vez al año cuando el beneficiario presenta la Libreta AUH con los controles de salud y educación.

Por este motivo, el pago mensual efectivo que recibirán los titulares durante enero será de $100.362 por hijo, mientras que el porcentaje retenido quedará pendiente para su liquidación anual.

Fuente: Shutterstock Arlette Lopez

ANSES: cuánto se pagará por la Tarjeta Alimentar en enero

Junto con la AUH, ANSES acreditará los importes de la Tarjeta Alimentar, un programa que depende del Ministerio de Capital Humano y está orientado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. No obstante, no se definió la actualización que tendrá este tipo de asistencia para enero de 2026.

Actualmente, las familias con un hijo cobran $ 52.250; aquellas con dos hijos reciben $ 81.936; y los hogares con tres hijos o más perciben $ 108.062. Los montos se depositan de manera automática junto con la AUH, la AUE o la pensión correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

La Tarjeta Alimentar alcanza a titulares de:

AUH con hijos de hasta 17 años;

personas que cobran AUH por discapacidad;

embarazadas desde el tercer mes que perciben la AUE, y;

beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Jubilados ANSES, con aumento: cuánto cobro en enero 2026

Con el ajuste del 2,5%, las autoridades establecieron que el mínimo de jubilaciones a percibir pasará a $ 349.303,33. Asimismo, fijaron el máximo en $ 2.350.453,71.

Respecto a la situación de los inscriptos en el régimen de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto ascenderá a un total de $ 279.439,45.

A estos montos se le deben adicionar los $ 70.000 extra correspondientes al bono para los jubilados de menores ingresos, que se paga mes a mes.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en enero 2026

El calendario para todas las prestaciones está determinado por el número de terminación del documento. A continuación, el calendario completo para enero.

Fecha de pagos AUH

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero.

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero.

AUE