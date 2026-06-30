Calendario ANSES julio 2026: fechas de pago para jubilados, pensionados, AUH y SUAF (Fuente: Archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, ratificó el cronograma de pagos para el séptimo mes del año. Como es habitual, el despliegue de fondos se realizará de forma escalonada, priorizando el orden según la terminación del DNI.

En un contexto donde la movilidad previsional y los refuerzos de ingresos son claves para el bolsillo de los argentinos, conocer la fecha exacta de cobro permite una mejor planificación financiera.

Jubilados y pensionados: ¿cuándo cobro en julio?

El sistema previsional divide a sus beneficiarios en dos grandes grupos según el monto de su haber. Cabe recordar que, para esta fecha, los montos suelen estar sujetos a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los ingresos en base a la inflación o la recaudación, según la normativa técnica del momento.

Haberes que NO superen la mínima

Los beneficiarios del SIPA con ingresos básicos cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Haberes que SUPEREN el haber mínimo

Para quienes perciben montos superiores, el calendario se activa hacia finales de mes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

AUH y SUAF: cronograma de Asignaciones Familiares

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) mantienen un calendario unificado con las jubilaciones mínimas, facilitando la organización de los grupos familiares.

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Asignaciones por embarazo, prenatal y maternidad

Estas prestaciones cuentan con lógicas de pago diferenciadas. Mientras que Embarazo sigue el orden de un dígito por día, Maternidad y las de Pago Único ofrecen una ventana de tiempo más flexible.

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 13 de julio.

DNI 1: 14 de julio.

DNI 2: 15 de julio.

DNI 3: 16 de julio.

DNI 4: 17 de julio.

DNI 5: 20 de julio.

DNI 6: 21 de julio.

DNI 7: 22 de julio.

DNI 8: 23 de julio.

DNI 9: 24 de julio.

Asignación Prenatal

Se agrupan por pares de documentos:

DNI 0 y 1: 14 de julio

DNI 2 y 3: 15 de julio

DNI 4 y 5: 16 de julio

DNI 6 y 7: 17 de julio

DNI 8 y 9: 20 de julio

Maternidad y pagos únicos (nacimiento, matrimonio y adopción)

Para estos beneficios, ANSES dispone de un plazo extendido para el cobro por ventanilla o acreditación:

Maternidad: del 14 de julio al 11 de agosto (todas las terminaciones).

Asignaciones de pago único: del 13 de julio al 11 de agosto (todas las terminaciones).

¿Cómo consultar mi liquidación exacta?

Aunque las fechas son oficiales, los montos pueden variar según los descuentos por créditos ANSES o el cobro de retroactivos. Para verificar el recibo digital, el usuario debe: