La economía cayó 1,5% en abril contra el mes anterior y las estimaciones de mayo marcan una nueva baja. Pese a eso, el Gobierno se enfocó en mostrar los sectores que están batiendo récords. Los anuncios marcaron el debut de Adrián Ravier como vocero presidencial y fueron reforzados por el ministro de Economía Luis Caputo y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre otros.

Así, el Gobierno busca retomar el control de la agenda tras la salida del jefe de Gabinete y ex vocero Manuel Adorni en medio de una investigación sobre el crecimiento de su patrimonio. Con la llegada de Diego Santilli como reemplazo de Adorni y un nuevo vocero, el primer mensaje se enfocó en los sectores que empujan producción y exportaciones .

En medio del debate sobre el tipo de cambio, el Gobierno marca también que la mejora de las exportaciones no se condice con el reclamo de que el tipo de cambio está atrasado, aunque en los últimos días parece haber encontrado un nuevo piso en torno a los $ 1500.

“El campo argentino sigue batiendo récords . Las exportaciones agroindustriales alcanzaron las 53 millones de toneladas exportadas entre enero y mayo. Esto representó un crecimiento en los primeros cinco meses del año de 18% en volumen y 17% en valor”, explicó el ministro Caputo sobre los u$s 22.383 millones que entraron en ese período, retomando cifras que ya se conocían.

Los datos de actividad económica a abril también marcaron ese crecimiento del 10% para la actividad agropecuaria y del 17% para la minería, mientras que otros sectores como la industria marcaron caídas del 2,9% y del 3,2% en el caso de comercio.

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El nuevo vocero reconoció que esos sectores corren desde atrás, mientras el Gobierno destaca que la “tendencia-ciclo” de la actividad económica registró una suba de 0,3% mensual y acumula 25 meses de crecimiento”.

Uno de los sectores que empujan ese avance dispar es el petrolero. Y Caputo destacó la producción récord, que se acerca a la meta de un millón de barriles diarios .

“La producción de petróleo alcanzó un nuevo récord histórico en mayo: 903.700 barriles diarios. Esto significa un crecimiento del 19,6% interanual, con una participación de Vaca Muerta del 69%“. El Gobierno también anunció que se aprobó un nuevo proyecto RIGI en energía en Rincón de Aranda para Pampa Energía que empezará a operar el año que viene y representa una inversión de u$s 4521 millones.

A eso sumaron el récord en exportaciones de carne y el ajuste en la administración nacional a cargo de Desregulación con un ahorro de u$s 2505 millones.

La baja de la inflación se dilató en los primeros meses del año pero podría haber entrado en el escenario de desaceleración que espera el Gobierno. “Tenemos que recuperar el crédito y eso se va a dar cuando se consolide la baja de la inflación”, remarcó Ravier. “Seguramente el próximo dato va a romper el 2%”, agregó aunque reconoció que “después romper ese 2% mensual cuesta” .

Para el vocero, el crédito fortalecerá el consumo y también el empleo, que muestra más señales hacia la informalidad, que trepa al 44%. Allí, aumentó la contratación forma del monotributo mientras el FMI además presiona para que aumente su aporte a la recaudación con más presión impositiva sobre trabajadores. El desempleo, en tanto, marcó 7,8% en el último trimestre.

En tanto, el equipo económico busca blindar el plan financiero hasta fin del año próximo y acumular reservas y garantizar el poder de fuego para enfrentar cualquier tensión cambiaria el año que viene, de cara a las elecciones.

Télam

Los números a favor se complementan con los datos de los sectores que no levantan cabeza, que esperan la baja de impuestos prometida en campaña para competir “en igualdad de condiciones” con los importados a los que se abrió el mercado. Hasta los empresarios cercanos al Gobierno como Gustavo Lazzari señalan que con el intento de sostener a Adorni durante 3 meses, se perdió tiempo en avanzar en las reformas.

Santilli reconoció que buscará avanzar sobre las reformas y proyectos pendientes , como el inocencia fiscal, al que el Gobierno todavía no le encuentra la vuelta para asegurar que no haya inconsistencias y no genere una vía libre para actividades sospechosas.

En tanto, como detalló este medio, arranca el segundo semestre y es el último período para tratar de que la economía avance de forma más uniforme antes de entrar en la etapa electoral donde, si se cumple el dogma oficial, el Gobierno no recurrirá a anabólicos para captar votos en las urnas.