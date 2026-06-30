El Gobierno busca retomar la agenda post Adorni: los récords de Caputo y los rojos pendientes
El oficialismo intenta controlar la gestión y la narrativa tras la salida de Adorni. El ministro de Economía Luis Caputo señaló las áreas donde las exportaciones baten récord, en medio de un nuevo piso para el dólar
A cuánto está el dólar blue hoy martes 30 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.