(260629) -- BOSTON, 29 junio, 2026 (Xinhua) -- El arquero Orlando Gill, de Paraguay, festeja una anotación de Julio Enciso durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Alemania, celebrado en el Estadio Boston, en Boston, Estados Unidos, el 29 de junio de 2026. (Xinhua/Chen Yichen) (ah) (vf)

El batacazo de Paraguay ante Alemania en el Mundial no terminó con el pitazo final tras un inolvidable cierre por penales sino que se mudó directo al buscador más usado en Argentina, Google.

Al día siguiente, este 30 de junio, las consultas en internet se fueron acumulando de tal manera que el nombre del arquero de la Selección de Paraguay y de San Lorenzo rompió todos los contadores. Orlando Grill sumó más de un millón de búsquedas y se coronó como el gran fenómeno de las últimas 24 horas.

A través de Google Trends, analizamos cómo el arquero paraguayo se metió entre los temas más googleados en el último día luego del batacazo contra la selección alemana.

Especialmente, podemos conocer qué querían saber los internautas argentinos sobre el nuevo héroe de la jornada mundialista.

Del partido al personaje: qué googlearon los argentinos

El millón de búsquedas alcanzado al cierre del día después de la victoria paraguaya muestra cómo la atención dejó de estar en el choque “Alemania vs. Paraguay” como un todo y pasó a concentrarse en las particularidades del héroe de la jornada. Pero estos detalles los veremos más adelante.

El mapa de la atención mundialista

El panel general de Google Trends al cierre de la tarde muestra cómo Orlando Gill se posiciona en la cima de los temas de la jornada con más de un millón de búsquedas, manteniendo una curva con un pico vertical altísimo durante la definición y un arrastre constante de consultas por la tarde.

Países Bajos - Marruecos (500K+ búsquedas), el otro gran cruce eliminatorio quedó relegado al segundo escalón, registrando apenas la mitad del tráfico que traccionó el arquero albirrojo por sí solo.

El caso de Costa de marfil - Noruega, con más de 100 mil búsquedas, trata de una consulta de inserción tardía ya que comenzaron a teclearse en el buscador recién en las últimas dos horas al cierre de esta edición.

¿Qué quieren saber los argentinos sobre Orlando Grill?

Al revisar la pestaña de consultas relacionadas, todos los términos vinculados al futbolista entraron en la categoría de “Breakout”, el indicador que marca un salto explosivo de tráfico.

La urgencia por la identidad

Al ver la definición por penales, el primer reflejo de miles de personas fue conocer quién era ese futbolista con términos genéricos como “arquero paraguay”.

El impacto directo en el fútbol argentino

A diferencia de otras figuras internacionales, Gill ataja en la Liga Profesional. Su gran actuación activó de inmediato el término “san lorenzo” para quienes buscaban reconfirmar su presente en el plano local.

La curiosidad por el biotipo físico

La firmeza del paraguayo bajo los tres palos frente a los alemanes instaló una duda matemática. Las preguntas “orlando gill altura”, “cuanto mide orlando gill” y “orlando gill edad” se mantuvieron escalando de forma sostenida.

El impacto en el arco de enfrente

La magnitud del partido también se midió a través de la figura rival. El nombre del his­tó­ri­co ar­que­ro ale­mán, cam­peón del mun­do en 2014 y re­fe­ren­te de una ge­ne­ra­ción, Ma­nuel Neuer, también entró en la lista de tendencias asociadas al paraguayo.

¿Cómo leer las tendencias en tiempo real con Google Trends?

Cualquier usuario puede acceder de forma pública y gratuita a Google Trends. La plataforma mide el volumen de consultas que se realizan en el buscador minuto a minuto.

Al ingresar un término en su barra de exploración, el sistema permite filtrar los resultados por país y período de tiempo (desde la última hora hasta años anteriores).

La herramienta organiza la información en dos grandes gráficos: el interés a lo largo del tiempo, que muestra los picos de tráfico en una escala de 0 a 100 , y los paneles de temas y consultas relacionadas.

Justo ahí aparecen las etiquetas como “Breakout”, el indicador que parpadeó en las pantallas este 30 de junio para avisar que las búsquedas sobre Orlando Gill crecían a un ritmo tan explosivo que superaban cualquier promedio histórico del país.