Autoridades de Río de Janeiro informaron este domingo la identidad de las primeras víctimas del siniestro que involucró a dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes. Entre los fallecidos aparecen los nombres del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Según lo publicado por el medio local G1, en el helicóptero matrícula PP-MAC también se encontraban Alexandre Souza, piloto de la aeronave; Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, productor musical brasileño; y Lucas Vignale, director argentino de videos musicales. En el helicóptero matrícula PR-DJJ viajaba Charles Marsillac, quien también pilotaba la aeronave.

¿De qué murió Gaspi?

El youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, murió en un brutal choque de dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil.

El accidente ocurrió tras una colisión en pleno vuelo, provocando la caída y posterior incendio de las aeronaves, lo que dejó un saldo total de seis personas fallecidas.

“Los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves”, argumentó Contreiras respecto al hallazgo inicial tras el arribo de las unidades de emergencia.

El impacto entre ambas aeronaves se produjo exactamente a las 8.59 hora local, según detalló el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, en declaraciones a los medios de comunicación. Al arribar al lugar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves involucradas en el impacto.

“Los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves” , argumentó Contreiras respecto al hallazgo inicial tras el arribo de las unidades de emergencia.

¿Quién era Gaspi?

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, era un creador de contenido argentino que alcanzó popularidad por sus videos de humor y encuentros espontáneos con personas en las calles de Buenos Aires, caracterizados por el saludo “buenass” y su particular tono de voz.

En 2025, Gaspi sumó proyección internacional tras participar en “La Velada del Año V”, el evento de boxeo para creadores de contenido organizado por Ibai Llanos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.