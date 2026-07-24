El nuevo helicóptero H145M se incorpora al Ejército Español después del acuerdo más significativo en la historia del país en lo que concierne a aeronaves rotatorias.

Este hecho representa un avance notable en la modernización de las Fuerzas Armadas, mediante la adquisición de 100 helicópteros Airbus que refuerzan las capacidades operativas del Ejército de Tierra, del Aire y del Espacio, así como de la Armada.

Llega el nuevo helicóptero al Ejército tras completar el acuerdo más grande de la historia del país.

Compra de helicópteros para fortalecer las fuerzas armadas españolas

En diciembre de 2025, el Ministerio de Defensa español formalizó la adquisición de 100 helicópteros a Airbus Helicopters. Esta transacción se realizó utilizando fondos provenientes del presupuesto militar total de 4000 millones de euros aproximados.

Se trata del acuerdo más significativo en la historia de adquisiciones de este tipo, enmarcado en el Plan Nacional de Helicópteros. El paquete abarca cuatro modelos adaptados a diversas misiones:

13 H135 para entrenamiento avanzado de pilotos, apoyo logístico ligero y observación

6 H175M para transporte de personalidades y renovación de flotas obsoletas

31 NH90 para transporte táctico y operaciones especiales; lo cual es de especial importancia para el Ejército de Tierra

50 unidades del H145M.

Llega el nuevo helicóptero al Ejército tras completar el acuerdo más grande de la historia del país.

Conoce el H145M, el nuevo helicóptero del Ejército

De acuerdo a Airbus, el H145M se presenta como un helicóptero biturbina multipropósito ligero, que sobresale por su versatilidad, economía operativa y moderna aviónica, cumpliendo con los estándares europeos. Su desempeño incluye una velocidad máxima de 250 km/h, un alcance de 662 km y una altitud operativa de 2700 m.

Equipado con el sistema HForce, este helicóptero es capaz de llevar a cabo misiones de ataque ligero, además de capacitación de tripulaciones, operaciones utilitarias y asistencia inmediata ante emergencias o desastres.

Estas características lo posicionan como un activo ideal para escenarios complejos, tanto urbanos como montañosos, brindando elevada maniobrabilidad y potencia de fuego adaptable.

El primer helicóptero despega

Recientemente, en febrero de 2026, se confirmó que el Batallón de Helicópteros de Ataque 1 (BHELA 1), parte de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) y ubicado en Almagro (Ciudad Real), será la primera unidad en recibir el nuevo helicóptero H145M.

Como unidad táctica de referencia y especializada en combate dentro de las FAMET, el BHELA 1 experimentará un fortalecimiento en su estructura operativa en el corto plazo. Esta incorporación complementa la modernización en curso del helicóptero de ataque HA-28 Tigre, que incluye mejoras en la interacción con drones y comunicaciones seguras vía satélite.