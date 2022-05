Alberto Fernández envió un mensaje a Biden: tensión diplomática y críticas a EE.UU.

Alberto Fernández tensó las relaciones bilaterales con Estados Unidos al objetar la decisión de Washington de expulsar de la cumbre de las Américas a Venezuela, Cuba y Nicaragua al mismo tiempo que el Gobierno condicionó la participación del Presidente a la reunión de jefes de Estado que se hará en Los Ángeles el 10 de junio.

Dos horas antes de recibir en su despacho de la Casa Rosada a Christopher Dodd, asesor especial del Gobierno de Estados Unidos para la IX Cumbre de las Américas, el presidente argentino cuestionó duramente la política norteamericana de establecer bloqueos económicos a Cuba y Venezuela. No sólo esto: alertó a la administración de Joe Biden que "ya no me callo más" y deslizó que sólo irá a una cumbre de presidentes "sin excluidos".

Alberto Fernández criticó a Estados Unidos por las sanciones económicas que impone a Cuba y Venezuela

De esta manera, la presencia de Alberto Fernández en la cumbre de las Américas que se organiza Estados Unidos para el 9 y 10 de junio en Los Ángeles quedó ahora severamente condicionada y puesta en duda. En la Casa Rosada explicaron que "la decisión final de no ir a la cumbre aún no está tomada".

La posición asumida por Alberto Fernández imitaría la decisión de faltazo con previo aviso que también anticipó el presidente de México, Manuel López Obrador, por los mismos motivos.

A la vez, esta decisión también recibió los elogios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los gestos que emitió el Presidente en las últimas horas de fuerte defensa a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua sumado al cuestionamiento a Washington por los bloqueos económicos a esos países pusieron en dudas el viaje de Alberto Fernández a Los Ángeles.

En el encuentro del Presidente con Dodd, Alberto Fernández volvió a reiterar que va a trabajar para el éxito de la cumbre con todos los países incluidos. Pero según dijeron a El Cronista en la Casa Rosada, volvió a fijar su posición sobre el bloqueo de los países, al considerar que es una "vergüenza" que esa situación se siga extendiendo en el medio de una pandemia cuando los países necesitan la solidaridad de todos.

Al finalizar la reunión, de la que también participaron Manzur y Béliz, se acordó en seguir conversando. Pero se aclaró que Argentina aún no confirmó su presencia en la Cumbre.

Desde la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires expresaron en un comunicado que Biden le pidió a Dodd en su rol de asesor especial de la Casa Blanca para la Cumbre de las Américas, que se reuniera con líderes de toda la región, incluida Argentina, para colaborar una "agenda positiva" para la cumbre.

"En mis reuniones de hoy con el presidente Alberto Fernández y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, enfaticé la fortaleza de la relación de Estados Unidos con Argentina, construida sobre nuestro compromiso compartido con la democracia, los derechos humanos y la prosperidad económica. Reiteré nuestra esperanza de que Argentina sea un participante activo de la cumbre , lo cual es especialmente importante dado su rol como líder regional", manifestó el enviado de Biden en el comunicado oficial.

A la vez, la administración norteamericana dejó en claro que la Cumbre de las Américas "se centrará en algunos de los temas más vitales que compartimos en todo el hemisferio". Estos temas, dijeron, incluyen garantizar una democracia efectiva en todos los países; elaborar estrategias sobre maneras para cumplir nuestros objetivos climáticos compartidos; trabajar en una respuesta fuerte y colaborativa ante el COVID-19; y abordar la inestabilidad económica y los derechos humanos.

"Argentina es una voz líder en estas áreas y tendrá mucho que aportar a estas discusiones en la cumbre, lo que ayudará a mejorar la vida de las personas en todo nuestro hemisferio", destacó el comunicado de la embajada de Estados Unidos.

Pero no hubo mención alguna a la exclusión de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y el enviado de Biden se llevó el mensaje de Alberto Fernández bien concreto: que no iría a la cumbre si se mantiene la idea de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En rigor, la administración norteamericana decidió excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua de la cumbre en Los Angeles porque, a su entender, no comulgan con sistemas democráticos y han denunciado allí la violación a los derechos humanos sumado a la falta de libertades.

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerutti confirmó la decisión de que la cumbre de las Américas se haga con al presencia de los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

BLOQUEO Y MEXICO DE ALIADO

"El Presidente considera, al igual que su par mexicano (López Obrador) y otros presidentes de Latinoamérica, que la Cumbre tiene que ser con todos los países miembros de América", dijo Cerruti.

Además, sobre la presencia de Alberto Fernández a la cumbre de presidentes que se realizará el próximo 9 y 10 de junio en Los Angeles, la portavoz expresó en diálogo con El Cronista: "No hay una decisión final"

En medio de este clima de incertidumbre d urante la apertura de una reunión de ministros de Educación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en el Palacio San Martín -sede de la Cancillería-, el Presidente s e refirió al bloqueo estadounidense sobre Cuba y Venezuela . "Tenemos un país que lleva seis décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede: tendríamos que estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente", opinó.

"¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices con nuestro silencio?", se preguntó Fernández ante funcionarios de los países de la región. Y vociferó: "¡No me callo más! Lo que digo acá, lo digo en el norte; sería maravilloso que se sumen a mi voz si es que queremos que nuestras sociedades de una vez y para siempre enseñen, desarrollen el conocimiento, produzcan ciencia y tecnología para ser parte del mundo global que nos prometieron que íbamos a ser", sentenció el jefe de Estado.

En paralelo a esto, hasta último momento el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, hizo un intento por exponer en Washington la postura de la Argentina. Lo mismo hizo el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz.