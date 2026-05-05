La Corte Suprema de Estados Unidos restauró temporalmente el acceso a la mifepristona —la droga utilizada en aproximadamente el 60% de los abortos en el país— por correo y telehealth en todo el territorio nacional. El juez Samuel Alito emitió el lunes 5 de mayo una suspensión administrativa que frena un fallo del Tribunal de Apelaciones del 5° Circuito que había bloqueado el envío postal del medicamento de forma inmediata y sin distinción de estado. El acceso queda restaurado hasta el 11 de mayo a las 5 p.m. ET. El fallo bloqueado había sido dictado el viernes a instancias de una demanda del estado de Louisiana, que argumentó que el envío postal de mifepristona por parte de la FDA vulneraba su prohibición casi total del aborto. Los fabricantes del medicamento, Danco Laboratories y GenBioPro, solicitaron de inmediato intervención de emergencia ante la Suprema Corte, calificando la orden del 5° Circuito como un golpe de “caos regulatorio” sin precedentes. Alito también ordenó a todas las partes presentar sus argumentos antes del jueves 7 de mayo a las 5 p.m. ET. Mientras la suspensión esté vigente, las mujeres que viven en estados con restricciones al aborto pueden contactar proveedores de telemedicina en estados donde el procedimiento es legal y recibir el mifepristona por correo en su domicilio. Un dictamen del Departamento de Justicia establece que quienes reciben la pastilla abortiva tienen el derecho constitucional de viajar a otro estado donde su uso sea legal para tomarlo allí. Ese derecho no depende del fallo en disputa, sino de la protección constitucional al libre tránsito entre estados. La ventana disponible es corta e incierta. La Suprema Corte puede extender la suspensión más allá del 11 de mayo, dejarla vencer o dictar una nueva orden antes de esa fecha. El acceso por telemedicina se había consolidado como la vía principal para mujeres en estados con prohibiciones: más del 27% de todos los abortos en 2025 se realizaron de esa forma, según datos de la Society of Family Planning. Si la Corte Suprema no extiende la suspensión, volvería a regir la orden del 5° Circuito: la mifepristona solo podría dispensarse en persona en clínicas u hospitales, sin posibilidad de prescripción por telehealth ni envío postal. El alcance sería nacional — el fallo no se limita a Luisiana ni a los 13 estados con prohibiciones casi totales, sino que afectaría también a los estados donde el aborto es legal y donde la telemedicina se usa de forma habitual. El caso continuará su curso en los tribunales independientemente de lo que ocurra el 11 de mayo. La FDA tiene en curso una revisión de seguridad del mifepristona ordenada por la administración Trump, cuyo resultado podría influir en el desenlace judicial. Varias organizaciones de derechos reproductivos ya anunciaron que seguirán litigando hasta que el acceso al medicamento quede garantizado de forma permanente.