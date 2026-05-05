Una nueva disposición estatal en Florida aprobó una nueva normativa que introduce cambios en las licencias de conducir, con el objetivo de reforzar los controles de identificación y verificación de ciudadanía. La medida fue impulsada por el gobierno estatal y forma parte de un paquete legislativo más amplio. La ley establece que los documentos deberán incorporar una identificación visible sobre el estatus del titular. Esta modificación impactará en las futuras emisiones y renovaciones, y será un requisito obligatorio para que la licencia sea considerada válida. La legislación firmada por el gobernador Ron DeSantis dispone que todas las licencias incluyan una marca que indique si la persona es ciudadano estadounidense, residente permanente o no ciudadano. Esta insignia permitirá identificar de forma rápida la condición legal del titular. El cambio forma parte del paquete conocido como SAVE Act, que apunta a reforzar los mecanismos de verificación en distintos ámbitos. La información deberá figurar de manera visible en el documento, convirtiéndose en un nuevo estándar para las licencias emitidas en el estado. La implementación de la ley comenzará a partir del 1 de enero de 2027. Desde esa fecha, el requisito aplicará únicamente a nuevas licencias, renovaciones o reemplazos, por lo que los documentos actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. La medida alcanza a todos los conductores que tramiten o actualicen su licencia en Florida. Esto incluye tanto a ciudadanos como a residentes legales, quienes deberán cumplir con el nuevo formato para evitar inconvenientes administrativos o la invalidez del documento.