El estado de California mantiene uno de los salarios de construcción más altos de Estados Unidos. A partir de mayo, este sector recibe un aumento sobre el salario mínimo base, que pasa a ser de 16,90 dólares por hora. Dependiendo de la ciudad, se puede ganar incluso más, dado que el pago puede ser mayor dependiendo del proyecto que contrate. Según el Departamento de Relaciones Industriales (DIR) el ingreso promedio anual es de 35,152 dólares. El monto del salario base se fija en 16,90 dólares por hora como piso para todo el territorio californiano. No obstante, esto puede variar según el tipo de trabajo y jurisdicción en la que se desempeñe el trabajador. Algunos proyectos de construcción comercial, como desarrollos residenciales y obras de infraestructura pública suelen ofrecer mejores salarios en áreas con mayor demanda. Según datos de plataformas como Indeed, las ciudades con los salarios anuales más altos en promedio: Una de las razones por las que el estado de California tiene uno de los mejores salarios para el área de construcción es la normativa laboral que protege a los trabajadores de este territorio. En los casos en los que esto no se respete, es posible presentar reclamos ante la Oficina de la Comisión Laboral. Por otro lado, se recomienda estar atentos a la tasa salarial y a cualquier irregularidad para denunciarlo. El sistema admite denuncias por sueldos impagos incluso para personas que no tengan un estado migratorio regularizado.