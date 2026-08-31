La exorbitante cifra de inversión para crecer al 6% y los cruces empresarios con la Selección como metáfora

En esta noticia Cómo es la obra del autódromo

Este mediodía, el presidente Javier Milei participará del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires, que cuenta con la presencia del titular de la organización, Mohammed Ben Sulayem.

La reunión se da en la antesala de que el Moto GP se corra en Buenos Aires en 2027 y con la expectativa de un regreso de la Fórmula 1 al autódromo Oscar y Juan Gálvez, que atraviesa una serie de obras de remodelación -y aspira a la homologación FIA grado 1- para albergar de vuelta al gran premio de la máxima categoría del automovilismo internacional.

El impulso está dado por la participación del piloto argentino Franco Colapinto en la F1, que este fin sede semana anunció la extensión de su contrato con Alpine para 2027. Hay otros representantes argentinos en F2 y F3: Nicolás Varrone y el italio-argentino que optó por correr bajo la bandera de este país, Mattia Colnaghi.

Este año, un road show con Colapinto reunió a 600.000 personas en Palermo. La última vez que corrió la F1 en Buenos Aires fue en 1998, con victoria de Michael Schumacher y Ferrari.

El alemán Michael Schumacher ganó 5 campeonatos consecutivos con la escudería.

“Argentina se prepara para volver a ser protagonista y soñar con el regreso de la Fórmula 1”, aseguró el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte del Gobierno libertario, el ex candidato a Presidente por el peronismo, Daniel Scioli.

“Yo no saltaría pasos, pero todo es posible. Cuando estén listos, nosotros estamos listos”, dijo Ben Sulayem, en declaraciones a la TV santafesina. El titular de la FIA tiene previsto visitar las obras en el Gálvez. La expectativa está centrada hacia 2028.

“Yo no saltaría pasos, pero todo es posible. Cuando estén listos, nosotros estamos listos” Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA

La Ciudad lleva adelante una inversión cercana a u$s 160 millones para remodelar el autódromo con un nuevo trazado de 4,87 kilómetros, la ampliación de la recta y la horquilla, la renovación de los boxes y el paddock, un túnel para el ingreso de la logística pesada, mejoras hidráulicas y nuevos sistemas de seguridad. El proyecto alcanzaba en julio un avance del 60%.

Cómo es la obra del autódromo

Según detalló el Gobierno porteño, la obra del nuevo Autódromo de la Ciudad ya está lista en un 60% para recibir el año que viene al MotoGP y soñar con el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires después de 28 años. “Tomamos la decisión de ir por las obras que requiere la F1, que son un túnel de acceso, una horquilla más larga y una pista distinta”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Los autos podrán alcanzar velocidades de hasta 340 kilómetros por hora.

El nuevo circuito del Oscar y Juan Galvez espera al Moto GP y sueña con la Fórmula 1 Gobierno Ciudad de Buenos Aires

El nuevo Autódromo Oscar y Juan Gálvez tendrá capacidad para recibir a 150 mil personas por día. Si bien al principio de las obras se ideó un trazado para recibir la competencia de MotoGP, ahora se decidió avanzar y reformular el circuito para que quede listo para la Fórmula 1 .

La novedad del proyecto que se conoció a principio de agosto es la continuidad de la pista sobre el espacio que ocupaba el kartódromo para estirar la recta opuesta y sumar una nueva horquilla. El Gobierno porteño indicó que ya se avanza con el desarme del kartódromo, que será reubicado.

“La F1 viene verificando el avance de obra de manera concreta. La exhibición de Colapinto nos ayudó muchísimo. Acá hay pasión fierrera y tenemos una gran posibilidad de que vuelva la F1”, dijo Macri sobre el circuito que recorrerá Ben Sulayem.

Los trabajos están a cargo de AUSA, empezaron en enero y concluirán a fin de año. El desarrollo de este proyecto fue impulsado por la Ciudad mediante la Secretaría de Deportes junto a la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke , experto en el diseño y modernización de autódromos en todo el mundo con los más altos estándares internacionales.

Dentro del calendario de F1 actual, Tilke es responsable del diseño desde cero de los circuitos de Baréin, China, Abu Dabi; el de las Américas, en Austin, Estados Unidos y el callejero de Bakú en Azerbaiyán. También realizó la remodelación del circuito de Barcelona-Catalunya.

La nueva configuración del circuito porteño para el MotoGP tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y 14 curvas. La de la Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros y contará con 15 curvas y habrá lugar para los sobrepasos. En ambos casos, la pista mantendrá un ancho mínimo de 12 metros, que se ampliará a 15 en la recta principal y a 18 en la curva 1.